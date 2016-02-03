غلامرضا آقامیرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت مراکز ترک اعتیاد مجاز در استان لرستان اظهار داشت: هم اکنون ۲۲ مرکز ترک اعتیاد، مرکز ماده ۱۶ و مرکز ترک اعتیاد زنان در استان لرستان فعالیت دارند.

وی با اشاره به برنامه های شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان در رابطه با پلمب مراکز ترک اعتیاد غیر مجاز در استان عنوان کرد: یکی از از اولویت های ما از ابتدای سالجاری پلمب این مراکز بوده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر لرستان با بیان اینکه در این راستا مردم در شهرستانهای مختلف لرستان در صورت مشاهده فعالیت مراکز ترک اعتیاد غیر مجاز موضوع را به اداره بهزیستی اطلاع رسانی کنند گفت: ما نیز ظرف مدت یک هفته اقدام به پلمب این مراکز خواهیم کرد.

آقا میرزایی با اشاره به راه اندازی مراکز اقامتی میان مدت و مجاز ترک اعتیاد طی امسال در لرستان تصریح کرد: در این راستا طی امسال ۲۰ کمپ ترک اعتیاد مجاز در استان لرستان راه اندازی شده است.

وی بیان داشت: تعداد این مراکز با احتساب مرکز ماده ۱۶ و همچنین مرکز ترک اعتیاد زنان به ۲۲ مورد رسیده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر لرستان همچنین با اشاره به ارائه آموزش های پیشگیری از اعتیاد به دانش آموزان و معلمان استان اظهار داشت: طی امسال این آموزش ها به بیش از ۳۳۰ هزار دانش آموز و معلم استان لرستان ارائه شده است.

آقا میرزایی بیان داشت: این آموزش ها با همکاری آموزش و پرورش لرستان به ۳۰۰ هزار دانش آموز و ۳۰ هزار معلم استان ارائه شده است.

وی در ادامه سخنان خود از ارائه آموزش های پیشگیری از اعتیاد به دانش آموزان دوره دوم متوسطه مرکز لرستان خبر داد و گفت: این امر نیز به زودی در صورت تخصیص اعتبارات لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.