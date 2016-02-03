خانه کاریکاتور شیراز درپی کشف استعدادهای نو/تشکیل اتاق فکر کارتون

مدیر خانه کاریکاتور استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اهداف، اولویت ها و برنامه های روی زمین مانده بسیاری در حوزه کاریکاتور فارس وجود دارد که نیاز است با حمایت نهادهای فرهنگی و هنری زنده شود، گفت: در پی این هستیم که برای رونق بخشیدن به این خانه و هنر کاریکاتور استعدادیابی نیروهای خلاق و جوان در اولویت قرار دارد.

شناسایی نیروهای جوان کاریکاتور مهجور مانده/ معرفی مشاهیر استان به واسطه کارتون

نسرین شیخی که از هنرمندان صاحب سبک این بخش است، با تاکید بر اینکه شناسایی نیروهای خوش قریحه و چیره دست جوان هنر کاریکاتور در فارس مهجور مانده است، یادآور شد: در گام بعدی هدف این خانه آسیب شناسی این حوزه در عدم برپایی نهادی برای گردآوری کاریکاتوریست هاست تا به معرفی این هنر در فارس بپردازد.

وی پروژه نخست خانه کاریکاتور فارس را معرفی مشاهیر استان به واسطه کارتون و کاریکاتور این شخصیتها عنوان کرد و ادامه داد: با استفاده از هنر کاریکاتور می توان در معرفی شخصیت های برجسته و مشاهیر استان و شیراز فعالیت های خانه را متمرکز کرد تا مجموعه ای از این آثار در قالب نمایشگاه های سراسری و انتشار کتاب این مجموعه تحقق یابد.

شیخی دیگر برنامه خانه کاریکاتور حوزه هنری فارس را مشارکت یافتن جدی هنرمندان این بخش در جشنواره های کشوری و جهانی عنوان کرد و افزود: یکی از مسیرهای استعدادیابی که می توان به واسطه جشنواره ها سامان داد حضور و موفقیتی است که هنرمندان در این رویدادها به جای می گذارند. از این رو با بها دادن به استعدادهای نو شاهد رونق این رویدادها در فارس خواهیم بود.

تشکیل اتاق فکر کاریکاتور در شیراز/برگزاری کارگاه استاد شجاعی طباطبایی

مدیر خانه کاریکاتور از سامان دهی علاقه مندان هنر کاریکاتور در بخش های آموزش و پیوستن به این خانه عنوان کرد و از تشکیل اتاق فکر کاریکاتور در شیراز خبر داد.

وی از نیاز خانه کاریکاتور به کمک کاریکاتوریست های باسابقه استان خبر داد و افزود: خوشبختانه با وجود هنرمندانی مانند احسان ساعیان که سالهاست به خاطر تاسیس و ثبت انجمن کاریکاتور در شیراز اقداماتی جسته و گریخته انجام گرفته، خانه کاریکاتور نیز در پی این است که ادای دینی به پیشکسوتان و استادان این بخش کند.

شیخی ایده یابی و برخورد حرفه ای در هنر کاریکاتور را پایه گذار برنامه های نمایشگاهی این خانه دانست و تاکید کرد: خروجی انجمن هایی مانند کاریکاتور شیراز یا اکنون که خانه کاریکاتور راه اندازی شده معرفی هنرمندان این حوزه در ابعاد ملی و جهانی است. از این رو به دنبال تعریف پروژه هایی هستیم که خروجی آن منجر به تولیدات هنری شود.

وی با بیان اینکه هر سه ماه سیاستهای خانه کاریکاتور مشخص خواهد شد، ادامه داد: دعوت از اساتید بین المللی و ملی از برنامه ها و راهبردهای این خانه است که با مشارکت هنرمندان و فعالان حوزه کاریکاتور تدوین می شود.

شیراز محروم از آموزش آکادمیک کاریکاتور/برگزاری نمایشگاه کاریکاتوریست های فارس

شیخی از فعالیت خانه کاریکاتور برای شناسایی هنرمندان کارتونیست خبر داد و گفت: از یک ماه گذشته این روند آغاز شده و از آنجا که مرکزی با تکیه بر هنر کاریکاتور در شیراز تاکنون به آموزش نپرداخته است و به شکل حرفه ای در این باره در مراکز آموزش عالی و دانشکده های هنری برنامه ای برگزار نشده است، خانه کاریکاتور افزون بر برنامه های یادشده در پی تحقق آموزش های کارگاهی و سمینارهای آموزشی در این باره است.

وی گام نخست خانه کاریکاتور را برگزاری کارگاه و سمیناری با حضور استاد مسعود شجاعی طباطبایی در حوزه هنری فارس عنوان کرد و گفت: همزمان با افتتاح خانه کاریکاتور حوزه هنری نمایشگاهی از ۱۲ هنرمند کاریکاتوریست استان حاوی ۵۰ اثر در گالری شیراز حوزه هنری استان برپا می شود.

مدیر خانه کاریکاتور شیراز فصل جدید فعالیت های هنری در زمینه کاریکاتور و کارتون را برشمرد و گفت: در ادامه برنامه های آموزشی و کارگاهی، این خانه استاد بهمن عبدی را به شیراز دعوت می شود تا در زمینه ایده یابی و طراحی شخصیت در میان علاقه مندان این هنر قرار گیرد.

شیخی برنامه سال آینده خانه کاریکاتور را فراهم شدن مقدمات چاپ مجموعه آثار هنرمندان کاریکاتوریست استان در قالب کتاب عنوان کرد و گفت: هدف خانه کاریکاتور فرهنگسازی با زبان کاریکاتور و کارتون در میان مردم است.

وی از شناسایی بیش از ۳۰ کاریکاتوریست استان در گام نخست خبر داد و افزود: در بین این هنرمندان، به صورت حرفه ای دست کم ۲۰ کاریکاتوریست و کارتونیست فعالیت می کنند.

خانه کاریکاتور شیراز همزمان با گشایش در حوزه هنری فارس، جمعه ۱۶ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۸ میزبان استاد مسعود شجاعی طباطبایی، مدیر خانه کاریکاتور ایران است.