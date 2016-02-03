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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹

کتاب شهدای فرهنگی استان کرمانشاه رونمایی شد

کتاب شهدای فرهنگی استان کرمانشاه رونمایی شد

کرمانشاه- کتاب شهدای فرهنگی استان کرمانشاه با حضور مسئولان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای فرهنگی استان کرمانشاه پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مجتمع خدماتی رفاهی بعثت شهر کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم معاون وزیر آموزش و پرورش، استاد حوزه علمیه قم، فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) و جمعی از خانواده های شهدای فرهنگی و فرهنگیان استان کرمانشاه حضور داشتند.

رونمایی از کتاب شهدای فرهنگی استان کرمانشاه و برپایی نمایشگاه کتاب شهدای فرهنگی از جمله برنامه های جانبی این یادواره بود.

همچنین اجرای شعرخوانی، مداحی، سرود دانش آموزی و نمایش تئاتر با موضوع انقلاب از دیگر برنامه هایی بود که در مراسم امروز برگزار شد.

کد مطلب 3041150

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