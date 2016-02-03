انقلاب اسلامی به یک خانواده بدهکار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رسایی سه شنبه شب در همایش رویش‌های انقلاب در جمع مردم شیراز گفت: بعضی‌ها خود را صاحب و مالک انقلاب می‌دانند و هر حرفی را به هر شخصی که می‌خواهند می‌زنند که کار بسیار نادرستی است.

وی تاکید کرد: هیچگاه نباید فراموش کرد که هر حرفی امروز مطرح می شود امام (ره) پاسخشان را داده است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعضی از اشخاص در سالروز انقلاب مهم‌ترین رکن انقلاب، یعنی شورای نگهبان را به خاطر اینکه آن گونه که می‌خواستند عمل نکرده زیرسوال می‌برند که جای تعجب است.

حجت الاسلام رسایی افزود: چون به سید حسن خمینی گفته شده باید امتحان بدهی شورای نگهبان را متهم می کنند. اما آیا کسی که امتحان نداده می تواند وارد دانشگاه شود.

وی با اشاره به اینکه امروز کسانی هستند که در کلام به ولایت فقیه اعتقاد دارند ولی در عمل راه دیگری می روند، گفت: برخی که در راس فتنه ۸۸ حاضر بودند هم در کلام به ولایت اعتقاد داشتند ولی در عمل خلاف آن را ثابت کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: امام (ره) در مباحث مختلف نشان دادند که تفاوتی میان افراد قائل نمی‌شوند و به همین دلیل است که مردم بعد از ۳۷ سال که از انقلاب می‌گذرد هنوز به امام(ره) ارادت ویژه‌ای دارند.

حجت الاسلام رسایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هر انقلابی ریزش دارد، گفت: هر انقلابی دارای ریزش و رویش‌ است و نباید از این ریزش‌ها ترسید و باید از رویش‌ها استقبال کرد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر در پی هر رویشی، ریزش نیز وجود داشته باشد، حرکت سالم است و این قانونی است که بر دنیا حاکم است.

حجت الاسلام رسایی تصریح کرد: جریان اصول‌گرا جریانی خوشنام و قابل دفاع است ولی نمی‌شود به هرکسی اصولگرا گفت. .

وی تاکید کرد: در اسلام با گفتن جمله‌ای کوتاه می‌توان مسلمان شد اما مومن بودن با مسلمان بودن فرق دارد. کسانی بوده‌اند که در تمام اعمال و گفتار مومن بوده‌ اند ولی به یکباره سقوط کرده‌اند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما به امام (ره) و انقلاب اسلامی نیاز داریم نه اینکه انقلاب به ما، انقلاب اسلامی به یک خانواده یا یک شخص بدهکار نیست این حرفی است که امام (ره) در رگ و پوست ما به وجود آورده است.