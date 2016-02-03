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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱

«خاطرات هنرپیشه نقش دوم» در سنگلج روایت می‌شود

«خاطرات هنرپیشه نقش دوم» در سنگلج روایت می‌شود

نمایش «خاطرات هنرپیشه نقش دوم» نوشته بهرام بیضایی و به کارگردانی افشین زمانی از پنجشنبه ۱۵ بهمن‌ماه اجرای خود را در تماشاخانه سنگلج آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش «خاطرات هنرپیشه نقش دوم» یکی از آثار بهرام بیضایی به کارگردانی افشین زمانی از ۱۵ بهمن‌ماه اجرای خود را در تماشاخانه سنگلج آغاز می‌شود.

«خاطرات هنرپیشه نقش دوم» روایتگر زندگی موهبت و ذوالفقار است که برای کار به پایتخت می آیند. در اجرای این نمایش کارگردان با وفاداری به متن برای فضاسازی صحنه های مختلف از گروه همسرایان و صحنه سازان استفاده کرده است.

در نمایش «خاطرات هنرپیشه نقش دوم» محمدرضا خادمی، پانته آ مرزبانیان، سهیل ساعی، مریم گلدوز توکلی، امیر ستوده، مهدی بزرگزاده، محمد ابوحمزه، مهدیس توکلی، وحید کلیایی، نریمان عابدی، بیاینا محمودی، مانیا صفدری، مرتضی افتخاری، ژینوس رضایی، آرشام صفری، حسین رضی، لیلی نجفی، مهدی سربیایی، نیلوفر مصطفایی و افشین زمانی ایفای نقش می کنند. بهزاد بختیاری به عنوان آهنگساز و مهسا توکلی به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز در این نمایش حضور دارند.

نمایش «خاطرات هنرپیشه نقش دوم» در فصل جدید اجراهای تماشاخانه سنگلج از روز پنجشنبه ۱۵ بهمن‌ماه هر شب به جز شنبه ها در ساعت ۱۸ روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 3041152
آروین موذن زاده

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    نظرات

    • سمانه ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      فوق العاده بود .

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