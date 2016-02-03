به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی پیش از ظهر چهارشنبه در درس خارج خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار داشت: در بعضی از روایات جعلی آمده است که هر کسی علیه حکام ولو اینکه جائر باشند خروج کند مانند جوجهای است که قبل از اینکه بالهایش محکم شده باشد پرواز کند ولی بلند نشده بر زمین خواهد خورد.
استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه در برخی کتب آمده است که هر پرچمی که قبل از قیام قائم(عج) وجود داشته باشد و بلند شود باطل است، گفت: این روایات با فرهنگ اهل بیت(ع) جور نیست زیرا اهل بیت(ع) با بیان و عملشان خلاف این مسئله رفتار کردند.
وی افزود: امام در اول انقلاب سعی میکردند وحدت ایجاد کند ولی در میان طلاب و علما، برخی که بقایای حجتیه بودند نق میزدند که این قیام به جایی نمیرسید.
آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه خیلی فداکاری و زحمت کشیده شد تا این انقلاب پیروز و تثبیت شد، اضافه کرد: قبل از انقلاب برخی در گوشه و کنار حرفهایی میزدند، ولی فریاد امام بر سر رفاه طلبان و ترسوهای گوشهگیر بلند بود.
انزوا در اسلام مذموم است
وی افزود: امام میفرمودند بعضی افراد به استناد چند روایت قیام در مقابل ستمگران را جایز نمیدانند و میگویند مردم باید به صبر و سکوت بگذرانند تا امام زمان(عج) قیامت کند اینها انزواطلبان شکمپرستی هستند که با مستمسک قرار دادن این روایات میخواهند تنبلی و سستی خود را توجیه میکنند.
مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه در اسلام انزوا مذموم است، گفت: انسان باید در تمامی حرکتهای اجتماعی جامعه خود حضور داشته باشد.
وی اضافه کرد: ایستادگی در مقابل ستمگران یا منجر به شهادت است و یا پیروزی که هر دو پیروزی برای مؤمنین محسوب میشود.
آیت الله نوری همدانی اضافه کرد: امام خمینی(ره) میفرمودند قرآنی که موسی(ع) را به قیام علیه فرعون دعوت میکند میگوید ما نباید بنشینیم تا امام زمان(عج) ظهور کند.
آیت الله نوری همدانی گفت: این افرادی که به این روایات پایبند هستند و تنبلی خود را توجیه میکنند، علمای درباری و وعاظ السلاطینی هستند که امروز هم برای کشتن شیخ نمرها و برای توجیه ظلم سعودیها فتوا صادر میکنند.
نظر شما