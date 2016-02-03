به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت الله حسن عالمی ظهر چهارشنبه در همایش ملی «اقتصاد مقاومتی، تعاون و کشاورزی در بستر فرهنگ و مدیریت جهادی» که در مجتمع اداری آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) برگزار شد، ضمن تبریک دهه فجر بیان کرد: امیدواریم انقلاب اسلامی سبب شود همه مسلمانان عالم از نوربخشی احکام الهی بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه به وجود آمدن اقتصاد مقاومتی یک هدف است، افزود: اقتصاد مقاومتی موجب می‌شود دستگاه‌های مربوط به نظام با توان‏ و قدرت در برابر دشمنان بایستند و جمهوری اسلامی را در جهان اسلام به عنوان یک الگو معرفی کنند.

توجه به فرهنگ تعاون

این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه تعاون واژه‌ای است که در منابع دینی ما سخن بسیاری از آن آمده است، اضافه کرد: جامعه‌ای که می‌خواهد زندگی مشترک داشته باشد و همه افراد جامعه از توان یکدیگر استفاده کنند، تنها با حاکمیت فرهنگ تعاون، ممکن می‌شود.

وی بیان کرد: حقیقت و جوهره فرهنگ و مدیریت جهادی تمام وسع و توان را به کار گرفتن و از هیچ استعدادی فروگذار نکردن و با تشخیص دقیق و عمیق استفاده کردن از این موارد برای رضای خدا از گذرگاه خدمت به بندگان خدا است.

آیت الله عالمی با اشاره به اینکه خداوند سرزمینی که خراب باشد و استعدادهای آن شکوفا نشده باشد را دوست ندارد، ادامه داد: محبوب خدا، سرزمینی است که استعدادش شکوفا شده و مردمش بتوانند زندگی عزت‌مدارانه و همراه با سرفرازی و سربلندی داشته باشند.

ملتی قدرتمند است که اقتصادی قوی داشته باشد

وی اضافه کرد: مردم می‌توانند با غنی بودن از نظر اقتصادی از امکانات بیشتر استفاده کنند و استعداد‌های خود را شکوفا سازند.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ملتی قدرتمند است که اقتصادی قوی داشته باشد و بتواند در مقابل دشمن ایستادگی کند، افزود: این سخن رهبر معظم انقلاب است که بار‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: چنانچه حاکمیت برای معیشت مردم تدابیر لازم و صحیح را بکار گیرد، مردم در وضعیت اقتصادی خود در تنگنا قرار نمی‌گیرند و می‌توانند استعدادهای خود را به خوبی شکوفا سازند.