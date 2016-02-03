کشف ۱۷۵ میلیارد بشکه نفت در ایران/ جزئیات افزایش ذخایر گاز

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نفت با انتشار گزارشی، حجم دقیق ذخایر اکتشاف شده نفت خام و گاز طبیعی ایران را اعلام کرد که آمارهای جدید از رشد بالای اکتشافات نفت و گازی در کشور در ۳۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی حکایت دارد.

بر این اساس تا پایان سال ۱۳۹۳ در مجموع ۱۷۵.۴ میلیارد بشکه ذخیره نفت قابل استحصال در ایران کشف شده در حالی که قبل از پیروزی انقلاب حدود ۸۷ میلیارد بشکه نفت کشف شده بود.

پس از پیروزی انقلاب حدود ۸۸.۴ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال به حجم ذخایر هیدروکربوری کشور افزوده شده که از این افزایش مقداری مربوط به اکتشافات جدید و برخی مربوط به بازنگری در مطالعات و افزایش ذخیره قابل استحصال است.

علاوه بر این در حالی میزان ذخایر گاز طبیعی قابل استحصال ایران قبل انقلاب حدود ۱۴ تریلیون متر مکعب بوده که بعد از پیروزی انقلاب با افزایش اکتشافات میزان گاز باقی مانده قابل استحصال کشور به ۳۳.۵ تریلیون متر مکعب افزایش یافته است.

از سوی دیگر از ابتدای تولید نفت تا پیروزی انقلاب اسلامی (حدود ۷۰ سال) در مجموع ۲۸ میلیارد بشکه نفت تولید شده در حالی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال گذشته بیش از ۴۴ میلیارد بشکه نفت تولید شده است.

کل تولید انباشتی میعانات گازی کشور تا پایان سال گذشته حدود ۸.۴۸ میلیارد بشکه بوده که قسمت عمده آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی تولید شده است. اکثر میادین بزرگ گازی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشف شده اند.

در همین حال کریم زبیدی معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری برنامه‌ریزی شرکت نفت اخیرا درباره آمار جدید ذخایر قابل برداشت نفت و میعانات گازی ایران، گفته است: براساس آخرین بررسی‌های انجام شده، حجم ذخایر هیدروکربوری مایع کشور تا پایان سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبلی آن حدود یک میلیارد بشکه افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه میزان نهایی ذخایر و جزئیات آن را در هر سال، تنها وزیر نفت و مدیرعامل شرکت نفت اعلام می‌شود، اظهار داشت: در همین حال، بررسی‌ها از افزایش حدود یک میلیارد بشکه‌ای حجم ذخایر هیدروکربوری مایع (شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی) حکایت دارد.

رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت اخیرا در گفتگو با مهر از کشف میادین و ذخایر جدید نفت خام و گاز طبیعی در ایران خبر داده و گفته بود: به زودی ارقام جدید ذخایر قابل برداشت نفت و گاز کشور توسط وزیر نفت اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، موسسه انگلیسی برتیش پترولیوم انگلیس سال گذشته با انتشار گزارشی از ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر متعارف گاز طبیعی جهان تا پایان سال ۲۰۱۳ میلادی یاد کرده است. از این رو حجم ذخایر گاز طبیعی ایران با افزایشی ۲۰۰ میلیارد متر مکعبی به ۳۳.۸ تریلیون مترمکعبی افزایش یافته است که ۲.۵ تریلیون متر مکعب بیش از ذخایر گاز روسیه بزرگترین صادرکننده گاز جهان است.