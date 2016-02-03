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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۳۷

۴۶ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی ایلام به بهره برداری رسید

۴۶ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی ایلام به بهره برداری رسید

ایلام - همزمان با دهه فجر، ۴۶ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی ایلام به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بهزیستی ایلام ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از 46 واحد مسکن مددجویان ایلام اعلام کرد: این تعداد واحد مسکونی در مناطق مختلف شهری و روستایی استان احداث و تحویل مددجویان شده اند.

فرهاد قیصربیگی اضافه کرد: برای ساخت هر یک از این واحدها، ۴۰ میلیون ریال به عنوان کمک بلاعوض به هر یک از مددجویان پرداخت و همچنین بخشی از هزینه ساخت این واحدهای مسکونی از سوی افراد خیر و نیکوکار تقبل و به مددجویان پرداخت شده است.

وی افزود: ۱۵ واحد از این منازل در شهرستان آبدانان، سه واحد در ایلام، هفت واحد در ایوان، ۱۶واحد در دره شهر، یک واحد در دهلران، یک واحد در بدره و سه واحد نیز در شهرستان چرداول احداث شده است.

مدیر کل بهزیستی ایلام تصریح کرد: ۲۵ هزار نفر در استان زیرپوشش خدمات حمایتی بهزیستی قرار دارند.

کد مطلب 3041163

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