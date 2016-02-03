اردونشینان پارالمپیکی تیم ملی والیبال نشسته بانوان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، نایب قهرمانی در بازی های پاراآسیایی اینچئون که با شکست برابر چین به دست آمد، مجوزی شد برای اولین حضور تیم ملی والیبال نشسته بانوان در بازی های پارالمپیک.

در همین راستا و با موافقت و تایید مسئولان مربوطه برای اعزام این تیم به پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک در برزیل، اردوهای آماده سازی بانوان والیبال نشسته آغاز شد.

تا به امروز چهار مرحله اردو ویژه آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته بانوان برای بازی های پارالمپیک و پیش از آن شرکت در مسابقات جام بین قاره ای برگزار شده و دور پنجم تمرینات نیز از ۲۳ بهمن ماه آغاز می شود.

دوازده بازیکن ترکیب تیم اعزامی به مسابقات جام بین قاره ای چین را تشکیل خواهند داد در کنار دو بازیکن دیگر، ۱۴ اردونشین مرحله پنجم تمرینات تیم ملی والیبال نشسته بانوان خواهند بود.

بر این اساس نسرین فرهادی، طیبه جعفری (چهارمحال و بختیاری)، معصومه زارعی بروتی(خراسان رضوی)، زینب ملکی (اصفهان)، زهرا عبدی (زنجان)، زهرا دانای طوس (گلستان)، عشرت کردستانی، بتول جعفریان ارجاس، بتول خلیل زاده (کرمان)، زهرا نجاتی عارف (همدان)، فرزانه حیدری (هرمزگان) و مهری فلاحی دریا کناری (گیلان) ۱۲ بازیکن اعزامی به چین هستند که در کنار سمانه قنبرزاده (خراسان) و نرجس سخایی (کاشان) در این اردو حضور خواهند داشت.

برپایه این گزارش، مریم ایرانمنش سرمربی تیم ملی والیبال نشسته است که تمرینات اردونشینان در این مرحله از اردو را هم زیر نظر خواهد داشت ضمن اینکه بتول مهران پور هم به عنوان مربی در کنار وی خواهد بود.

همچنین فرید صائبی به عنوان مدیر فنی و مشاور در کنار اعضای کادر فنی است ضمن اینکه مسئولیت سرپرستی تیم هم بر عهده لیلی توکلی خواهد بود. پوران سرلک هم نماینده فرهنگی حاضر در اردو است.