  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۸

اردونشینان پارالمپیکی تیم ملی والیبال نشسته بانوان معرفی شدند

اردونشینان پارالمپیکی تیم ملی والیبال نشسته بانوان معرفی شدند

تیم ملی والیبال نشسته بانوان که برای حضور در بازی‌های پارالمپیک و پیش از آن مسابقات جام بین قاره ای آماده می شود، دور جدید تمریناتش را با حضور ۱۴ بازیکن و از ۲۳ بهمن ماه آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، نایب قهرمانی در بازی های پاراآسیایی اینچئون که با شکست برابر چین به دست آمد، مجوزی شد برای اولین حضور تیم ملی والیبال نشسته بانوان در بازی های پارالمپیک.

در همین راستا و با موافقت و تایید مسئولان مربوطه برای اعزام این تیم به پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک در برزیل، اردوهای آماده سازی بانوان والیبال نشسته آغاز شد.

تا به امروز  چهار مرحله اردو ویژه آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته بانوان برای بازی های پارالمپیک و پیش از آن شرکت در مسابقات جام بین قاره ای برگزار شده  و دور پنجم تمرینات نیز از ۲۳ بهمن ماه آغاز می شود.

دوازده بازیکن ترکیب تیم اعزامی به مسابقات جام بین قاره ای چین را تشکیل خواهند داد در کنار دو بازیکن دیگر، ۱۴ اردونشین مرحله  پنجم تمرینات تیم ملی والیبال نشسته بانوان خواهند بود.

بر این اساس نسرین فرهادی، طیبه جعفری (چهارمحال و بختیاری)، معصومه زارعی بروتی(خراسان رضوی)، زینب ملکی (اصفهان)، زهرا عبدی (زنجان)، زهرا دانای طوس (گلستان)، عشرت کردستانی، بتول جعفریان ارجاس، بتول خلیل زاده (کرمان)، زهرا نجاتی عارف (همدان)، فرزانه حیدری (هرمزگان) و مهری فلاحی دریا کناری (گیلان) ۱۲ بازیکن اعزامی به چین هستند که در کنار سمانه قنبرزاده (خراسان) و نرجس سخایی (کاشان) در این اردو حضور خواهند داشت.

برپایه این گزارش، مریم ایرانمنش سرمربی تیم ملی والیبال نشسته است که تمرینات اردونشینان در این مرحله از اردو را هم زیر نظر خواهد داشت ضمن اینکه بتول مهران پور هم به عنوان مربی در کنار وی خواهد بود.

همچنین فرید صائبی به عنوان مدیر فنی و مشاور در کنار اعضای کادر فنی است ضمن اینکه مسئولیت سرپرستی تیم هم بر عهده لیلی توکلی خواهد بود. پوران سرلک هم نماینده فرهنگی حاضر در اردو است.

کد مطلب 3041166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها