عملیات احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابی رابر به زودی به اتمام می رسد

علیجان سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار کرد: مردم ایران با وحدت و یکپارچگی حکومت شاهنشاهی را سرنگون کردند و امروز نیز تحت فرمان ولایت و رهبری ولایت فقیه قدرتمند تر از گذشته در همه عرصه های جهانی قد برافراشته اند.

وی به خدمات صورت گرفته در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر ۲۰ خانه بهداشت و پنج مرکز درمانی در این شهرستان فعالیت می کند.

سلیمانی از اتمام عملیات احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابی رابر تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: بعد از اتمام این عملیات مرحله تجهیز بیمارستان به سرعت دنبال می شود.

وی شمار مشترکین برق این شهرستان را ۱۲ هزار مورد دانست و افزود: تمامی روستاهای بالای ۱۰ خانوار رابر از نعمت برق بهره مند هستند.

فرماندار رابر گفت: در حال حاضر شرکت مخابرات در رابر شش هزار مشترک دارد و ۹۰ درصد این شهرستان زیر پوشش شبکه تلفن همراه قرار دارد.

وی از فعالیت دانشگاه پیام نور با حضور ۴۰۰ دانشجو خبر داد و افزود: در دهه فجر امسال چندین سالن ورزشی و اولین تاسیسات شن و ماسه جنوب شرق در رابر به بهره برداری می رسد.

سلیمانی خواستار حضور پر شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن شد و گفت: شور انتخاباتی شهرستان رابر را در بر گرفته و به طور قطع مردم حضوری پر شور در پای صندوق های رای خواهند داشت.