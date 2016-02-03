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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۶

روسیه برای اعزام نیروی نظامی به تاجیکستان اعلام آمادگی کرد

روسیه برای اعزام نیروی نظامی به تاجیکستان اعلام آمادگی کرد

معان وزیر دفاع روسیه گفت: با توجه به وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان و برای جلوگیری از متضرر شدن تاجیکستان از این صدمات، مسکو حاضر است به این کشور نیروی نظامی و سلاح بفرستد.

به گزارش خبرکزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، «آناتولی آنتونوف» معاون وزیر دفاع روسیه که در چارچوب همکاری های دوجانبه نظامی به تاجیکستان سفر کرده بود، با «شیرعلی میرزا» وزیر دفاع تاجیکستان دیدار و درمورد بررسی وضعیت و دورنمای روابط روسیه و تاجیکستان و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و افزایش همکاری های نظامی به مذاکره پرداختند.

آناتولی آنتونوف در این دیدار گفت: با توجه به وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان و برای جلوگیری از متضرر شدن تاجیکستان از این صدمات، مسکو با دوشنبه همکاری های لازم را انجام خواهد داد و در این راستا دولت روسیه حاضر است که سلاح و نیروی های نظامی به تاجیکستان بفرستد.

معاون وزیر دفاع روسیه همچنین گفت که این اقدام روسیه در واقع به دلیل افزایش قابلیت های نظامی تاجیکستان و اطمینان از ایمنی خود در این راستا صورت می گیرد و درواقع افزایش همکاری های نظامی با تاجیکستان در حال حاضر جز الویت های مسکو است.

کد مطلب 3041169

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