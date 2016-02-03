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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۵۵

در سومین روز از دهه مبارک فجر؛

سومین کانون شکوفایی خلاقیت کردستان در سنندج افتتاح شد

سومین کانون شکوفایی خلاقیت کردستان در سنندج افتتاح شد

سنندج- سومین کانون شکوفایی خلاقیت کردستان به همت پارک علم وفناوری و آموزش و پرورش استان و در سومین روز از دهه مبارک فجر در سنندج افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در مراسم افتتاحیه این کانون که ظهر امروز چهارشنبه در کانون شهید مطهری سنندج برگزارشد، گفت: از آنجا که ایجاد و گسترش شرکت های دانش بنیان و کانون‌های شکوفایی خلاقیت توسعه و افزایش اشتغال را در کشور به دنبال دارند باید مورد حمایت جدید مسئولان قرار گیرند.

رشید قربانی به عوامل موثر برخلاقیت اشاره و عنوان کرد: عوامل محیطی، فردی و اجتماعی سه عامل موثر بر خلاقیت است که به هر میزان مورد توجه قرار گیرند شاهد تغییرات و تحولات زیادی در توانمندی نیروی انسانی خواهیم بود.

وی اظهارداشت: زمانی خلاقیت در انسان رشد می کند که عوامل محیطی آن ایجاد و منابع کافی در رابطه با آن وجود داشته باشد.

وی بر ایجاد شرایط پژوهش و تحقیق برای دانش آموزان تاکید کرد و افزود: درصورتی که بستر پژوهش برای دانش آموزان فراهم شود شاهد بروز خلاقیت در آنها خواهیم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: اعتماد به نفس، خودباوری، داتشن انگیزه و ریسک پذیری از عوامل فردی و مدارس و دانشگا‌ها هم از عوامل اجتماعی موثر بر خلاقیت است.

قربانی بیان کرد: متاسفانه در مدارس و دانشگاه‌های ما ما زمینه خلاقیت وجود ندارد و این مسئله هم به دلیل وجود عواملی هم چون فرهنگ سکوت در مقابل اظهارنظرهای معلمان واساتید، تکیه بر محفوظات و تفکر تقلیدی است.

وی بیان کرد: روش تدریسی که دانش آموزان را به طرح سوال وادار نکند روشی کارآمد و مثمر ثمر نخواهد بود.

کد مطلب 3041170

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