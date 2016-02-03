درمانگاه جمعیت هلال احمر کرج آماده بهره برداری است

احسان نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دفتر نمایندگی جمعیت هلال احمر، بخش فیزیوتراپی و پایگاه بین شهری شهدای اشتهارد برای ارائه خدمات به شهروندان این شهرستان آماده افتتاح است.

نصیری افتتاح پایگاه بین شهری امداد و نجات شهرستان طالقان، اعزام کاروان سلامت به مناطق محروم استان و برپایی چادر سلامت برای گرفتن فشار خون، تست قند خون و اجرای طرح نیابت (عیادت از خانواده معزز شهداء عیادت از بیماران و سرای سالمندان، خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست)، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی ویژه دانشجویان مرکز جامع علمی کاربردی هلال و امدادگران و جوانان و طرح حمایت ماندگار با شعار اهداء خون سالم را از جمله برنامه های اجرایی جمعیت در دهه فجر اعلام کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز حضور در مرقد امام (ره) و برگزاری مراسم ویژه میهمانی لاله ها با عطرافشانی و گلباران مزار شهدا توسط پرسنل، امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمرکه در محل گلزار شهدای امام زاده محمد را از دیگر برنامه ها در این ایام عنوان کرد.

نصیری در خاتمه حضور حداکثری مسئولان، پرسنل، جوانان، امدادگران و داوطلبان در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، پوشش امدادی و برپایی چادرهای سلامت در طول مسیر راهپیمایی، برپایی ایستگاه نقاشی، مانور عملیات راپل توسط تیم «توانا» و تیم کوهستان را جزو برنامه های جمعیت در روز ۲۲ بهمن ماه اعلام کرد.