جلسه رسیدگی به متهمان حادثه تروریستی حمیدیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، در این جلسه به حادثه تیراندازی به چادر سربازان نیروی انتظامی در پاسگاه روستای گمبوعه شهرستان حمیدیه که در بامداد ۱۳ فروردین‌ ماه ۱۳۹۴ اتفاق افتاد و منجر به شهادت سه تن از ماموران شد، رسیدگی شد.

همچنین متهمان در خصوص سایر عملیات خرابکارانه دیگر از جمله تیراندازی به کاروان راهیان نور، حمله و تیراندازی به کانکس نیروی انتظامی پل شریعتی، تخریب تجهیزات لرزه نگاری شرکت نفت و... و همچنین اتهاماتی همچون محاربه، افساد فی الارض، راه اندازی و عضویت در گروهک های تروریستی و ... پاسخ گفتند.

در ابتدای این جلسه، نماینده دادستان به تشریح اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون پرداخت و با اشاره به اعمال صورت گرفته از سوی متهمان، اقاریر صریح آنان به جرائم ارتکابی نزد بازپرس پرونده و شواهد، قرائن، مدارک و گواه مطلعان و شاهدان، خواستار اعمال مجازات مناسب برای متهمان شد.

پس از حضور متهمان در جایگاه، وکلای آنان نیز به دفاع از موکلان خود پرداختند.

در ادامه تصاویری از فیلم های ضبط شده از اقدامات تروریستی که توسط متهمان و دوربین های سطح شهر ضبط شده بود و تصاویری از کشف اسلحه ها، مهمات، پرچم ها و تجهیزات متهمان پخش شد.

بدین ترتیب رئیس دادگاه با اخذ آخرین دفاعیات از متهمان و وکلای آنان، ختم رسیدگی را اعلام کرد.