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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۲

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران:

پردیس مدیریت شهری در خیابان بهشت محقق می شود

پردیس مدیریت شهری در خیابان بهشت محقق می شود

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: جابجایی دیوان عدالت اداری، به تحقق اجرای پردیس مدیریت شهری در محدوده خیابان بهشت کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جاوید در مراسم افتتاح ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری افزود: ساختمان قبلی دیوان عدالت اداری در مجاورت ساختمان ستادی شهرداری قرار داشت و کیفیت مناسبی برای ارایه خدمات به شهروندان نداشت. این دو موضوع موجب شد تا تعاملی بین دیوان عدالت اداری و شهرداری تهران با هماهنگی قوه قضاییه صورت گیرد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد جانمایی ساختمان دیوان عدالت اداری منطبق با طرح جامع باشد چرا که هم اکنون تمرکز ساختمان اداری در مناطق یک ، سه و شش تهران است و ساختمان اداری باید به مناطق ۵ و ۲۲ سوق پیدا کنند؛ چرا که این دو منطقه شبکه حمل و نقل، دسترسی بهتر و فضای بازتری دارد. به همین منظور جانمایی این ساختمان در منطقه ۵ انجام و توافق شد تا احداث آن به صورت تهاتر صورت پذیرد.

جاوید ادامه داد: براساس تهاتر صورت گرفته هزینه های احداث این ساختمان ها با انتقال املاک دیوان عدالت اداری خصوصا در خیابان بهشت و املاک مجاور مطالبه خواهد شد.

وی ادامه داد: با تاکید شهردار تهران در سال جاری مقرر شد این ساختمان در زمینی به وسعت شش هزار و ۴۵۰ متر و زیربنای ۴۰ هزار مترمربع همزمان با دهه فجر مورد بهره برداری قرار گرفته و زمینه خدمات رسانی مطلوب تر را فراهم کند.

جاوید در پایان گفت: این تعامل می تواند الگوی مناسب باشد تا به مدیریت شهری نیز در تحقق اجرای پردیس مدیریت شهری در محدوده خیابان بهشت کمک کند.

کد مطلب 3041180

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