پردیس مدیریت شهری در خیابان بهشت محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جاوید در مراسم افتتاح ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری افزود: ساختمان قبلی دیوان عدالت اداری در مجاورت ساختمان ستادی شهرداری قرار داشت و کیفیت مناسبی برای ارایه خدمات به شهروندان نداشت. این دو موضوع موجب شد تا تعاملی بین دیوان عدالت اداری و شهرداری تهران با هماهنگی قوه قضاییه صورت گیرد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد جانمایی ساختمان دیوان عدالت اداری منطبق با طرح جامع باشد چرا که هم اکنون تمرکز ساختمان اداری در مناطق یک ، سه و شش تهران است و ساختمان اداری باید به مناطق ۵ و ۲۲ سوق پیدا کنند؛ چرا که این دو منطقه شبکه حمل و نقل، دسترسی بهتر و فضای بازتری دارد. به همین منظور جانمایی این ساختمان در منطقه ۵ انجام و توافق شد تا احداث آن به صورت تهاتر صورت پذیرد.

جاوید ادامه داد: براساس تهاتر صورت گرفته هزینه های احداث این ساختمان ها با انتقال املاک دیوان عدالت اداری خصوصا در خیابان بهشت و املاک مجاور مطالبه خواهد شد.

وی ادامه داد: با تاکید شهردار تهران در سال جاری مقرر شد این ساختمان در زمینی به وسعت شش هزار و ۴۵۰ متر و زیربنای ۴۰ هزار مترمربع همزمان با دهه فجر مورد بهره برداری قرار گرفته و زمینه خدمات رسانی مطلوب تر را فراهم کند.

جاوید در پایان گفت: این تعامل می تواند الگوی مناسب باشد تا به مدیریت شهری نیز در تحقق اجرای پردیس مدیریت شهری در محدوده خیابان بهشت کمک کند.