لزوم بکارگیری تجهیزات الکترونیکی نوین در پایش مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار قاسم رضایی در ششمین کمیسیون اطلاعات و عملیات مرزبانی غرب کشور با اشاره به گسترش علم و تکنولوژی در دنیا افزود: باید از این علوم و کارکردهای آن به نحو مطلوب بهره ببریم و استفاده از تجهیزات و تکنوژی را در پایش مرزهای کشور افزایش دهیم.

وی با اشاره به وجود امنیت مطلوب در مرزهای غربی افزود: امنیت مرزها حاصل تلاش همه مجموعه مرزبانی است.

رضایی به اهمیت آموزش اشاره کرد و گفت: فرماندهان همواره باید آموزش را اولویت قرار داده و اشرافیت اطلاعاتی کاملی نسبت به حوزه و منطقه داشته باشند.

وی ارتقاء توان عملیاتی را یک ضرورت عنوان کرد و افزود: فرماندهان باید در تمام سطوح نسبت به حوزه ماموریتی و شناسایی نقاط ضعف و قوت اشراف داشته باشد و برای رفع نواقص تلاش کنند.