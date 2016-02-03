نقش سربازان در تامین امنیت انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدحمید صدرالسادات در مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره ورزشی نیروهای مسلح که از صلح امروز در ورزشگاه امام علی(ع) سپاه پاسداران در حال برگزاری است، گفت: نظامیان کشورمان با دست خالی در برابر دشمن و قدرت های جهانی ایستادگی کردند و هنگامی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید هیچ یک از قدرت ها باور نمی کرد که این انقلاب با اتکا به ارزشهای انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده باشد.

وی با اشاره به دلاورمردی های سربازان در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی افزود: مردم و رزمندگان با اتکا به همین ارزشهای اسلامی موفق شدند ۸ سال در برابر تجاوزهای رژیم بعثی مقاومت کرده و به پیروزی برسند.

وی افزود: انقلاب با رهبری امام خمینی به پیروزی رسید و پس از ایشان نیز با رهبری مقام معظم رهبری مسیر خود را ادامه داد و روز به روز بر قدرت و شوکت نظام مقدس جمهوری اسلامی افزوده شد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری هفتمین جشنواره ورزشی سربازان در نیروهای مسلح گفت: برای چندمین سال است که این جشنواره به میزبانی نیروی انتظامی برگزار می شود در این دوره از مسابقات ۱۵۰ تیم مختلف از سربازان ناجا، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی و وزارت دفاع حضور داشتند. این تیم ها در ۱۹ رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت پرداختند و نفرات برتر امروز معرفی می شوند.

وی گفت: این مسابقات از اوایل مهرماه امسال آغاز شده و امیدواریم همچنان ادامه پیدا کند و در سالهای آینده نیز شاهد بهبود کمی و کیفی آن باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم همچنین امیر اسماعیلی از فرماندهان ارتش نیز با تشکر از میزبانی به جا و بی کم و کاست نیروی انتظامی در برگزاری مسابقات ورزشی گفت: ورزشکاران ما زمانی که حاضر نمی شوند در مقابل ورزشکاران رژیم صهیونیستی به میدان بروند یعنی نشان می دهند جمهوری اسلامی، این کشور را به حساب نمی آورد.

اسماعیلی با اشاره به جایگاه و اهمیت ویژه ای که سربازان در تامین امنیت کشور دارند، گفت: ۵ هزار شهید اهل ورزش برای اعتلای درخت انقلاب اهدا شده است و امیدواریم روحیه جوانمردی همچنان در بین سربازان ورزشکار جریان داشته باشد.

در ادامه این مراسم از برگزیدگان رشته های ورزشی تیراندازی، جودو، کاراته، دارت، کشتی آزاد و کشتی فرنگی با اهدا لوح و جوایز ارزنده تقدیر شد.