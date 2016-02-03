به گزارش خبرنگار مهر‏، به مناسبت دهه مبارکه فجر، در همایش ملی «اقتصاد مقاومتی، تعاون و کشاورزی در بستر فرهنگ و مدیریت جهادی» که ظهر چهارشنبه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی و مسئولان استان در ساختمان اداری استان مقدسه حضرت معصومه(س) برگزار شد، از ۳۵ طرح و پروژه مربوط جهاد کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۶۲ هزار و ۸۶۰ میلیون ریال و اشتغالزایی ۲۴۰ نفر به طور نمادین رونمایی شد و به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها شامل ۱۰ پروژه بهبود تولیدات دامی با اشتغالزایی ۲۸ نفر، یک پروژه بهبود تولیدات گیاهی‏، ۱۶ پروژه آب و خاک با اشتغال زایی ۱۰۲ نفر، سه پروژه در بخش صنایع با اشتغال زایی ۱۰۴ نفر و یک پروژه در بخش شیلات با اشتغال زایی ۲۴۰ نفر می‌شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی قم در این مراسم، دو خصیصه مهم ایمان و اخلاص و جدیت و کوشش فراوان را برای مدیریت جهادی ضروری عنوان کرد و گفت: جامعه امروز ما نیازمند تلاش خالصانه و تکیه بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی است.

حجت الاسلام علی اصغر صالح آبادی با بیان اینکه جهاد‏، کوشش و تلاش خالصانه همراه با اعتماد به نفس و تکیه بر خودباوری است، افزود: فرهنگ و مدیریت جهادی بستری برای مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است.

وی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی امروز پایه اصلی اقتصاد کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد و برای رهایی از مشکلات اقتصادی راهی جز تکیه بر توانمدی‌های داخلی نداریم.

گفتنی است در ادامه این همایش از ۳۷ نماینده و مدیر عامل برگزیده شرکت‌های تعاونی کشور، پیشکسوتان جهاد و شهادت، برگزیدگان مقالات ارائه شده به همایش تجلیل به عمل آمد.

در حاشیه این همایش نمایشگاه تولیدات روستایی قم برپا شده است.