۳۷۶ کیلوگرم تریاک و هرویین توسط پلیس سمنان و اصفهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی فرمانده انتظامی استان سمنان، سردار روح الامین قاسمی گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان سمنان با تلاش اطلاعاتی گسترده ای که در سه ماه متوالی صورت گرفت، از انتقال محموله سنگین موادمخدر با خبر شدند.

وی افزود: بر اساس گزارش های به دست آمده، قاچاقچیان این محموله که اعضای حرفه ای این باند تهیه و توزیع مواد مخدر بودند، موادمخدر را از سیستان و بلوچیستان بارگیری و از محورهای استان اصفهان به مقصد تهران در مسیر قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: هماهنگی های لازم انتظامی و قضائی با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان صورت گرفت و عملیات مشترک توقیف این محموله و دستگیری قاچاقچیان طرح ریزی شد.

به گفته قاسمی، چهار تیم عملیاتی با هدایت کامل اطلاعاتی پلیس مبارزه با موادمخدر استان سمنان در حوالی شهرستان نائین مستقر شدند.

وی ادامه داد: غروب روز یکشنبه قاچاقچیان این محموله سنگین مواد مخدر که با دو دستگاه خودروی پژو۴۰۵ در حرکت بودند، توسط ماموران انتظامی شناسایی و دستور ایست صادر شد.

وی با اشاره به فرار متهمان از محل و تعقیب و گریز سریع ماموران پلیس، تصریح کرد: در این عملیات ضربتی که با تیر اندازی از سوی قاچاقچیان و ماموران انتظامی همراه بود، خودروها متوقف و یکی از سوداگران مرگ از ناحیه کتف مجروح و دستگیر شد.

قاسمی به فرار اعضای دیگر این باند قاچاق مواد مخدر با استفاده از تاریکی شب اشاره و اضافه کرد: تحقیقات همچنان برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی خودرو های توقیفی که پلاک جعلی نیز داشتند، ۳۱۵کیلوگرم تریاک و ۶۱ کیلوگرم مواد مخدر نوع هروئین و دو قبضه سلاح کشف شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان بر مبارزه قاطع و هماهنگ پلیس و سایر دستگاه های امنیتی و انتظامی با سوداگران مرگ تاکید و به عموم مردم توصیه کرد به محض از اطلاع از فعالیت مشکوک و غیر قانونی در این حوزه مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰اطلاع دهند.