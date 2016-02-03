هیات رئیسه فوتبال نظر وزارت ورزش را رد کرد/ انتخابات ۱۱ اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ظهر امروز چهارشنبه برگزار شد و موارد مختلفی از سوی اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از این موارد برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون بود که مقرر شد رئیس جدید فدراسیون فوتبال روز ۱۱ اردیبهشت ماه سال آینده مشخص شود.

ضمن اینکه برخلاف اعلام معاون وزیر ورزش و جوانان که خواستار گذاشتن سرپرست برای فدراسیون فوتبال بود، اعضای هیات رئیسه مصوب کردند که علی کفاشیان تا زمان برگزاری انتخابات که روز ۱۱ اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود به عنوان رئیس به فعالیتش ادامه دهد.

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در شرایطی تصمیم به ماندن کفاشیان تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی شد که پیش از این نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان بارها در مصاحبه هایش تاکید کرده بود که باید از اسفندماه تا زمان برگزاری مجمع یک سرپرست فدراسیون را اداره کند و کفاشیان باید کنار برود.