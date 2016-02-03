خبرگزاری مهر – گروه استانها: مدتهاست که مسئولان کرمان در سطوح مختلف شعار ساماندهی عرضه سم، در بخش کشاورزی و سلامت محصولات تولیدی را عنوان جلساتی کردهاند که هرازگاهی در سازمانهای مختلف برگزار میشود امروز نیز جلسهای با همین موضوع در کرمان برگزار شد و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از ساماندهی بخشی از این مراکز عرضه سم و کود شیمیایی خبر داد، اما از سوی دیگر اگر نگاهی به مراکز عرضه سم و کود شیمیایی بیندازیم میبینیم که سالانه میلیاردها تومان وارد چرخه خریدوفروش سم میشود و هر سال بر تعداد افرادی که در این زمینه سرمایه گذاری می کنند افزوده می شود و ساماندهی این مراکز سخت تر می شود و اندر خم یک کوچه است.
وجود انبارهای متعدد سم و کود شیمیایی در شهر چه توجیهی دارد
طی هفتههای اخیر تماسهای مکرری از سوی ساکنان شهر کرمان بهخصوص از سوی ساکنان خیابان جهاد که مرکز خرید فروش پسته و سم و کود است با خبرگزاری مهر انجامشده است و مردم گلایه دارند که انبارهای سم فروشان در مجاورت خانههای مسکونی احداثشده و این بخش از شهر به انباریهای متعددی از سموم و کودهای مختلف کشاورزی و حتی کود مرغی تبدیلشده است.
تحقیق میدانی خبرنگار خبرگزاری مهر نیز حاکی از این مسئله است که بسیاری از صاحبان این مراکز خریدوفروش سم با اجاره و یا خریداری کردن واحدهای تجاری بزرگ بخشهایی از این واحدهای را بهصورت غیراستاندارد به مراکز نگهداری و انبار سموم مختلف تبدیل کردهاند
تحقیق میدانی خبرنگار خبرگزاری مهر نیز حاکی از این مسئله است که بسیاری از صاحبان این مراکز خریدوفروش سم با اجاره کردن واحدهای تجاری بزرگ بخشهایی از این واحدهای را بهصورت غیراستاندارد به مراکز نگهداری و انبار سموم مختلف تبدیل کردهاند و بهسادگی میتوان رفتوآمد کامیونهای سنگین در این بخش از شهر برای جابجایی کودهای مختلف را مشاهده کرد.
محمد احمدی یکی از ساکنان این بخش از شهر در این خصوص به خبرنگار مهر میگوید: استان کرمان مرکز تولید پسته است و خیابان جهاد همبه مرکز خرید فروش پسته و اقلام مختلف کشاورزی ازجمله سموم و کودهای کشاورزی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: هرروز بر تعداد شرکتهای خریدوفروش سم افزوده میشود و متأسفانه بسیاری از این واحدهای تجاری، انباریهای عمده سم و کود خود را نیز در مجاورت دفاتر خریدوفروش خود بناکردهاند و هیچ نظارتی در این خصوص صورت نمیگیرد.
وی گفت: وقتی به صاحبان این مراکز نیز معترض میشویم میگویند هر کار از دستتان برمیآید بروید انجام دهید، این در حالی است که بهزودی فصل کود دهی و سم دهی باغهای کشاورزی آغاز و فعالیت این واحدها نیز شروع میشود و در این میان سلامت مردم پایمال میشود.
وی در پاسخ به این سؤال مهر که کدام نهاد باید در این خصوص نظارت کند گفت: عملاً اگر نظارتی وجود داشت این افراد نمیتوانستند انبارهای خود را در این بخش از شهر فعال کنند و دقیقاً در کنار خانههای مردم انبار سم راهاندازی کنند.
احمدی افزود: فعالیت تجاری و نگهداری سم بهاندازه تجاری که باعث دیدن نمونه و یا خریدوفروش خرد شود امری عادی است اما این سؤال را از مسئولان کرمان مطرح میکنیم که آیا ایجاد انبارهای خریدوفروش سموم و کودهای کشاورزی هم آزاد است؟
حفط نباتات نظارت بر واحدهای خرید فروش سم و کود را به نظام مهندسی واگذار کرده است
در این خصوص خبرگزاری مهر ابتدا با مسئول حفظ نباتات کرمان تماس گرفت و از ناصر طاهری این سؤال را مطرح کرد که اصولاً وجود انبارهای سم در مناطق مسکونی امری مطابق قانون است یا این امر نیاز به ساماندهی و نظارت بیشتر دارد.
وی در پاسخ به خبرنگار مهر اینگونه پاسخ داد که سازمان حفظ نباتات، نظارت بر ساماندهی واحدهای عرضه سموم و کود را به سازمان نظاممهندسی کرمان واگذار کرده است و این اداره باید در این خصوص پاسخگو باشد و سیاستگذاریهای عمده در این زمینه با سازمان حفظ نباتات است.
در همین راستا فرد دومی که سراغش رفتیم محسن کمالالدینی، رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان بود.
نظام مهندسی مسئول نظارت بر انبارهای عمده سم نیست
وی در گفتگو با مهر اظهار داشت: ما در بحث وجود و یا عدم وجود انبارها در شهر ورود نمیکنیم و جزو وظایف ما محسوب نمیشود آنچه به سازمان واگذارشده است بررسی بر روی صلاحیت داشتن واحدهای تجاری در این بخش است به این معنی که آیا واحد تجاری پروانه فنی و فعالیت در این خصوص را دارد و یا خیر.
کمالالدینی گفت: بهصورت منطقی وجود انبارهای خریدوفروش سم در شهر امری مناسب نیست اما برخورد با این مشکل در حوزه فعالیت ما نیست و سازمان مربوطه باید جوابگو باشد.
وی ادامه داد: یکی از سازمانهایی که باید در این خصوص جوابگو باشد محیطزیست استپف در کارگروه ویژه محیطزیست باید این مسائل تعریف شود که آیا وجود این انبارها برای سلامت عمومی مضر هستند و یا خیر و درنهایت تصمیمگیری شود.
محیط زیست باید پاسخگو باشد
وی افزود: درگذشته فعالیتهای این واحدهای تجاری دارای مشکلاتی بود بهگونهای که برخی از واحدها مجوز فعالیت نداشتند که با پیگیریهای انجامگرفته ساماندهی وضعیت بهتری پیداکرده است و موارد تخلف بعضاً به ناجا و تعزیرات حکومتی منتقلشده است، همکارهایی نیز در این خصوص بوده که باید بهخصوص در بخش قضایی افزایش یابد زیرا ما قوه قهریه نداریم و تنها میتوانیم تذکر دهیم و موارد را به دستگاههای مربوطه ارجاع دهیم.
ادامه پیگیریهای خبرنگار مهر درنهایت به داریوش غفاری، مسئول واحد مدیریت پسماند محیطزیست استان کرمان رسید، که وی در گفتگو با مهر اظهار داشت: اصولاً انبارهای واحدهای عمدهفروش سم باید در خارج از شهر قرار گیرد و دارای شرایط خاص و ویژه است.
کسی از محیط زیست استعلام نمی کند
وی ادامه داد: اما واحدهای تجاری میتوانند در حد همان واحد تجاری مقداری سم و یا کود را در واحدتجاری نگهداری کنند که تأکید میکنم باید در حد واحد تجاری باشد و نه عمدهفروشی و انبار کردن سموم.
غفاری افزود: در این خصوص سازمان حفظ نباتات باید پاسخگو باشد و تاکنون هیچ استعلامی از سازمان محیطزیست در این زمینه نشده است و اگر استعلام بشود مطابق قانون عمل خواهیم کرد.
در این خصوص سازمان حفظ نباتات باید پاسخگو باشد و تاکنون هیچ استعلامی از سازمان محیطزیست در این زمینه نشده است و اگر استعلام بشود مطابق قانون عمل خواهیم کرد
وی ادامه داد: سازمان محیطزیست به هیچکدام از واحدهایی که در حال حاضر در حال فعالیت هستند هیچ مجوزی نداده است چون اصولاً استعلامی در این خصوص نشده است.
وی گفت: اگر از ما استعلام شود که نمیشود مثلاً وقتی بدانیم انباری دریکی از خیابانهای شهر میخواهد احداث شود، برای ما ماهیت خطرساز بودن سم و یا کود مورد سؤال قرار میگیرد و این مورد را بررسی و اعلام میکنیم.
سر مردم بی کلاه ماند
در حالی این پرسش و پاسخها از مسئولان کرمان به نتیجهای نرسید که به نظر میرسد این مسئله مهم که با سلامت جامعه ارتباط پیدا میکند باید در دستور کار، کارگروه سلامت استان قرار گیرد تا مشخص شود که دستگاه پاسخگو در این زمینه چه دستگاهی است.
سکوت و پاسکاریهای مسئولان در این زمینه در حالیاین کلاف پیچیده را سردرگم تر کرده است که همچنان دهها انبار سم و کود شیمیایی در شهر کرمان و بهخصوص خیابان جهاد این شهر در حال فعالیت هستند و مشتریهایی از جنش بازار پرجوشوخروش پسته استان کرمان مهمترین مشتری این افراد است و میلیاردها تومان در این بازار در گردش مالی قرار دارد و در این میان سلامت جامعه و بهداشت عمومی قربانی میشود.
خبرگزاری مهر در راستای به نتیجه رسیدن این مشکل مردمی همچنان به تلاش خود طی روزهای آینده ادامه خواهد داد.
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