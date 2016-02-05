ضرورت انصراف اصولگرایان خارج از لیست ائتلاف/به وحدت متعهد باشیم

محمدسلیمانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه شرایط فعلی کشور بسیار حساس است گفت: با توجه به کم کاری دولت و کاستی های موجود در بخش های مختلف از جمله اقتصاد و معیشت مردم، مجلس آینده باید مجلس باشد که با برخورداری از نمایندگان با تجربه و همراه با نظام و ولایت در کنار دولت کار کند.

وی افزود: آنچه موجب نگرانی جریان اصولگراست، راه یافتن چهره هایی به مجلس است که چشم و گوششان در خدمت غرب و دشمنان کشور بوده که در نهایت موجب روی کار آمدن مجلس ششمی دیگر خواهند شد به همین خاطر اصولگرایان از ماه ها قبل به دنبال ایجاد وحدت بین گروه های مختلف این طیف سیاسی هستند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر مجلس آینده دولت ذلیل باشد وظیفه نظارتی آن از بین رفته و تحت تاثیر دولت خواهد بود.

سلیمانی گفت: جریان اصولگرایی از ماه ها قبل برای رسیدن به وحدت تلاش کرده است و امروز همه باید بر آنچه به عنوان لیست ۳۰ نفره ائتلاف ارائه می شود پایبند باشند. این لیست باید لیستی باشد که به دل مومنان نشسته و مطمئن شوند که افراد آن توانایی اداره مجلس را دارند.

این نماینده مجلس با تاکید براینکه همه کمک کنند تا وحدت بین اصولگرایان شکل بگیرد خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی ضروری است کسانی که اسمشان در لیست ائتلاف نیست از صحنه رقابت بیرون بروند وقتی به دنبال وحدت هستیم باید به آن متعهد باشیم.