به گزارش خبرنگار مهر، خالد سعیدی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح سومین کانون شکوفایی خلاقیت کردستان که در کانون شهید مطهری سنندج برگزار شد، گفت: چشم اندازما این است که پارک علم و فناوری استان در افزایش درآمد ناخالص داخلی تاثیرگذار باشد.
وی عنوان کرد: برپایی و یا شرکت در نمایشگاه های مختلف استانی، ملی و حتی بین المللی و سایر اقداماتی که توسط پارک انجام می شود تنها ابزاری هستند برای رسیدن به درصدهایی که در اهداف استراتژیک پارک تعیین کردهایم.
وی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری به تنهایی قادر به انجام کار نیست و بدون پارک هم امکان رشد و توسعه جامعه وجود ندارد، اظهارداشت: با همکاری و همراهی سایر دستگاهها و ارگان ها است که میتوانیم قدمهای موثری در مسیر پیشرفت کشورمان برداریم.
رییس پارک علم و فناوری کردستان بیان کرد: کشور و به تبع استان کردستان از بسیاری جهات توانمند و دارای پتانسیل های فراوانی است ولی متاسفانه تاکنون بهرهبرداری صحیح و اصولی از آنها نشده است.
سعیدی بر ایجاد فضای عملیاتی کردن توانمندیهای موجود در استان تاکید کرد و افزود: کانونهای شکوفایی خلاقیت در راستای عملیاتی کردن توانمندی دانشآموزان که آینده سازان کشورهستند، راهاندازی میشود.
وی به عملکرد کانون شکوفایی خلاقیت دیواندره که ۹ شهریور سال گذشته در این شهر افتتاح شد، اشاره کرد و گفت: تاکنون سه دوره رباتیک برای دانش آموزان شهرستان دیواندره در این کانون به منظور آشنایی با محیط کار برگزار شده است.
وی ادامه داد: تیمهای مشاوره و تخصصی در این کانون تشکیل شدند و تاکنون ۳۸ دانش آموزان جذب کارها و برنامههای ما شدند که عمدتا هم از روستاهای اطراف دیواندره بودند.
رییس پارک علم و فناوری کردستان عنوان کرد: اعتقاد ما براین است که برای رواج فرهنگ کارآفرینی ونوآوری باید از مقاطع پایین تحصیلی شروع کنیم.
سعیدی با بیان اینکه کانون شکوفایی و خلاقیت بستر کارآفرینی و نوآوری را در جامعه ایجاد می کند، اظهارداشت: امیدواریم بتوانیم در تمامی شهرستانهای استان این کانونها را راه اندازی کنیم.
نظر شما