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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۵۶

رییس پارک علم و فناوری کردستان:

کانون شکوفایی خلاقیت بسترکارآفرینی و نوآوری را ایجاد می‌کند

کانون شکوفایی خلاقیت بسترکارآفرینی و نوآوری را ایجاد می‌کند

سنندج- رئیس پارک علم و فناوری کردستان عنوان کرد: کانون شکوفایی و خلاقیت بستر کارآفرینی و نوآوری را در جامعه ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، خالد سعیدی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح سومین کانون شکوفایی خلاقیت کردستان که در کانون شهید مطهری سنندج برگزار شد، گفت:  چشم اندازما این است که پارک علم و فناوری استان در افزایش درآمد ناخالص داخلی تاثیرگذار باشد.

وی عنوان کرد: برپایی و یا شرکت در نمایشگاه های مختلف استانی، ملی و حتی بین المللی و سایر اقداماتی که توسط پارک انجام می شود تنها ابزاری هستند برای رسیدن به درصدهایی که در اهداف استراتژیک پارک تعیین کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری به تنهایی قادر به انجام کار نیست و بدون پارک هم امکان رشد و توسعه جامعه وجود ندارد، اظهارداشت: با همکاری و همراهی سایر دستگاه‌ها و ارگان ‌ها است که می‌توانیم قدم‌های موثری در مسیر پیشرفت کشورمان برداریم.

رییس پارک علم و فناوری کردستان بیان کرد: کشور و به تبع استان کردستان از بسیاری جهات توانمند و دارای پتانسیل های فراوانی است ولی متاسفانه تاکنون بهره‌برداری صحیح و اصولی از آنها نشده است.

سعیدی بر ایجاد فضای عملیاتی کردن توانمندی‌های موجود در استان تاکید کرد و افزود: کانون‌های شکوفایی خلاقیت در راستای عملیاتی کردن توانمندی دانش‌آموزان که آینده سازان کشورهستند، راه‌اندازی می‌شود.

وی به عملکرد کانون شکوفایی خلاقیت دیواندره که ۹ شهریور سال گذشته در این شهر افتتاح شد، اشاره کرد و گفت: تاکنون سه دوره رباتیک برای دانش آموزان شهرستان دیواندره در این کانون به منظور آشنایی با محیط کار برگزار شده است.

وی ادامه داد: تیم‌های مشاوره و تخصصی در این کانون تشکیل شدند و تاکنون ۳۸ دانش آموزان جذب کارها و برنامه‌های ما شدند که عمدتا هم از روستاهای اطراف دیواندره بودند.

 رییس پارک علم و فناوری کردستان عنوان کرد: اعتقاد ما براین است که برای رواج فرهنگ کارآفرینی ونوآوری باید از مقاطع پایین تحصیلی شروع کنیم.

سعیدی با بیان اینکه کانون شکوفایی و خلاقیت بستر کارآفرینی و نوآوری را در جامعه ایجاد می کند، اظهارداشت: امیدواریم بتوانیم در تمامی شهرستان‌های استان این کانون‌ها را راه اندازی کنیم.

کد مطلب 3041194

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