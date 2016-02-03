به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح چهارشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی شهرستان دشتی اظهار کرد: این طرح‌ها در زمینه عمران روستایی، راهسازی و کشاورزی است.

وی افزود: افتتاح طرح هادی روستای بادام‌زار و لاور شرقی، بهسازی تعریض محور پلیس راه خورموج - عربی، افتتاح دو گلخانه و آبیاری تحت فشار در سطح ۸۰۷ هکتار از جمله این پروژه‌ها است.

مهرجو بیان کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و عنایت ویژه دولت تدبیر و امید به عمران روستایی، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار در سطح شهرستان از طرح هادی برخوردار شده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات ارزنده در سطح شهرستان دشتی، رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای بوده به طوری که تاکنون ۱۹ کیلومتر از این نقاط رفع و به یک شرایط نسبتا عادی دست پیدا کردیم.

مهرجو از توسعه عمران و آبادی روستاها خبر داد و خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال در ۱۰ روستای شهرستان اجرای طرح هادی داشته‌ایم که در این ایام مبارک افتتاح می‌شود.

وی بیان کرد: در سال جاری توجه ویژه ای به روستاها شده به طوری که ۴۰ درصد اعتبارات عمرانی شهرستان به عمران روستایی اختصاص داده شده است.

مهرجو تصریح کرد: به موازات اعتبارات استانی، در سال جاری با عنایت ویژه استاندار بوشهر اعتبارات ارزش افزوده و آلایندگی به حساب دهیاران واریز شد که نقش مهمی در توسعه و عمران روستاها دارد.

وی گفت: طرح‌های بهسازی معابر روستایی با مشارکت دهیاری‌ها و بنیاد مسکن اجرا و در حال حاضر تعدادی از آنها به بهره‌برداری می‌رسد.