ماموران نیروی انتظامی باید خیرخواه مطلق مردم باشند

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار مهدی معصوم بیگی در نخستین جلسه مربوط به هفته ناجا در سال ۹۵، اعتماد مردمی به نیروی انتظامی را سرمایه اجتماعی دانست و گفت: باید از همه ظرفیت ها در راستای ارتقاء این سرمایه اجتماعی استفاده کنیم.

وی افزود: سرمایه اجتماعی حاصل همبستگی و همدلی اجتماعی است که به اعتماد منتج می شود.

معصوم بیگی ادامه داد: ماموران انتظامی باید خیرخواه مطلق مردم باشند زیرا تمام نیت ها، تلاش ها و هدفگذاری های نیروی انتظامی خدمت به مردم است.

وی به استفاده از تمام ظرفیت ها در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی ناجا تاکید کرد و گفت: هفته ناجا فرصت مغتنمی برای خلق و تقویت سرمایه اجتماعی ناجا است.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا به پیشرفت های امسال پلیس پیشگیری اشاره کرد و افزود: موفقیت ها به این معنا است که ریل گذاری دقیق و خوبی صورت گرفته و باید همواره برای افزایش موفقیت ها تلاش کنیم.

معصوم بیگی با بیان اینکه توجه به نکاتی در ارتقاء پیشرفت و موفقیت ها حائز اهمیت است، ادامه داد: برنامه ریزی دقیق، مستمر و عمل به دستورات و تدابیر در حفظ و ارتقاء موفقیت ها سهم چشمگیری دارد.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه موفقیت ها حاصل تلاش جمعی است، گفت: وحدت، همدلی، همگرایی و دوری از تفرقه از عوامل موفقیت است.

معصوم بیگی با بیان اینکه تفکر استراتژیک در خلق موفقیت ها نیز تاثیرگذار است، افزود: تفکر استراتژیک، کشف فرصت و تمرکز بر منابع است، از تفکر استراتژیک خلاقیت و نوآوری خلق، متولد و تایید می شود.

وی درگیری مستمر ذهنی با ماموریت ها را نیز در کسب موفقیت ها موثر دانست و گفت: درگیری مستمر با ماموریت ایجاد خلاقیت می کند و موانع و حل مساله را پیش روی ما قرار می دهد.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا تاکید کرد: کسی موفق است که در پیشبرد اهداف مصمم و متکی بر تفکر و تلاش باشد.

معصوم بیگی با بیان اینکه طرح این سئوالات که کار اصلی من چیست، به چه ماموریتی باید بپردازم؟ برای اینکه شرایط را بهتر کنم چه کاری باید انجام بدهم و البته چه کاری را نیز نباید انجام بدهم در پیشبرد مسیر مهم و موثر است، گفت: نتیجه گیری مطلوب، هدف اصلی از انجام ماموریت ها است.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به برخی ویژگی های سازمان پویا و بالنده، گفت: تمرکز بر موضوعات و ماموریت ها از اولویت هاست و تناسب خروجی با وقت و انرژی که صرف می شود نیز حائز اهمیت است.

معصوم بیگی انجام فعل خواستن و توانستن را نیز از ضروریات رسیدن به هدف برشمرد و افزود: داشتن مهارت و انجام کار ترجمه فعل توانستن است اما مقدمه این مهم انگیزه است.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا، خدمت در نظام اسلامی را نعمت بزرگی برشمرد و گفت: برای پیشبرد اهداف باید هدفمند و با برنامه ریزی حرکت کنیم.