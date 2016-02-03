به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی صبح چهارشنبه در همایش پیشگیری، سرطان و آشنایی با سمنهای حامی سلامت اظهار داشت: استفاده از ظرفیت انجمنهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم و در راستای فرهنگسازی مناسب قدم برمیداریم.
وی با اشاره به انتخاب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان دانشگاه برتر در حوزه رابطین و سواد سلامت در سطح کشور، اضافه کرد: کسب این عنوان بیانگر فعالیت گسترده سمنها و رابطین حوزه سلامت استان بوشهر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه توسعه حوزه سلامت به عنوان یکی از مهمترین مبانی و پایههای اصلی توسعه یافتگی محسوب میشود، خاطرنشان کرد: در حوزه خیرین سلامت و فعالیت سمنها در حوزه سلامت شاهد فعالیتهای گستردهای در سالهای اخیر هستیم.
ورود ۱۱۰ پزشک متخصص به استان بوشهر
وی با اشاره به اینکه هماکنون همه روستاهای استان بوشهر دارای خانه بهداشت هستند، بیان کرد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت شاهد گسترش خدمات این حوزه هستیم و پزشک عمومی نیز در همه مراکز بهداشتی درمانی استان بوشهر مستقر شده است.
رئیسی با اشاره به ورود ۱۱۰ پزشک متخصص به استان بوشهر با اجرای طرح تحول نظام سلامت، افزود: این پزشکان به صورت تماموقت در حال خدماتدهی به مردم در نقاط مختلف استان بوشهر هستند.
وی با اشاره به اینکه ۱.۵ میلیون نفر ویزیت از زمان اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان بوشهر صورت گرفته است، ادامه داد: کلینیکهای ویژه بیمارستانی نیز در همه شهرستانهای استان بوشهر راهاندازی شده است.
بیمارهای قلبی و سرطان در کمین بوشهریها
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بیماریهای قلبی و عروقی را به عنوان اولین عامل مرگ و میر در استان بوشهر معرفی کرد و گفت: سرطان دومین عامل مرگ و میر در استان بوشهر است.
وی با اشاره به اجرای برنامههای راهبردی در حوزه پیشگیری بیماری سرطان، اضافه کرد: راهاندازی مجتمع جامع تشخیص و درمان بیماری سرطان یکی از نیازهای استان بوشهر است که با کمک خیرین این مرکز راهاندازی میشود.
رئیسی با بیان اینکه چشم انداز خوبی برای پیشگیری و درمان سرطان در سطح استان بوشهر وجود دارد، افزود: پزشکان فوق تخصص که از بهترین متخصصین کشور هستند در استان حضور دارند و در سال آینده نیز شاهد اضافه شدن یک فوق تخصص سرطان و آنکولوژی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه دستیابی به توسعه و پیشرفت در حوزه سلامت نیازمند همراهی و مشارکت همه افراد و گروهها و دستگاهها است، افزود: تا رسیدن به نقطه ایدهال در حوزه سلامت فاصله داریم و باید راههای پیشرفت را با شتاب بیشتری بپیماییم.
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