وزارت بهداشت هنوز نتایج انتخابات پرستاری را باور ندارد

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: سازمان نظام پرستاری نماینده جامعه ۲۰۰ هزار نفری پرستاران کشور است که با انتخابات بر مسند کار قرار می گیرند.

وی با اشاره به برگزاری چهارمین دوره انتخابات نظام پرستاری، تاکید کرد: شورای عالی نظام پرستاری که رکن اصلی سیاستگذاری سازمان نظام پرستاری است، بر اساس آرای هیئت مدیره های نظام پرستاری کشور انتخاب شده اند. اما، به نظر می رسد که وزارت بهداشت هنوز انتخابات نظام پرستاری را باور نکرده اند.

شریفی مقدم از سازمان نظام پرستاری به عنوان عالی ترین مرجع و صاحب نظر در مسائل پرستاری کشور نام برد و گفت: سازمان در راستای اهداف جامعه پرستاری گام بر می دارد که این اهداف، دفاع از حقوق بیمار و پرستار است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام پرستاری در دوره چهارم با جدیت و قاطعیت مسائل پرستاری را پیگیری می کند، افزود: سازمان نظام پرستاری در راستای تحقق مطالبات پرستاری، با هیچ سیستم و افرادی عقد اخوت نبسته است.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که سازمان نظام پرستاری به صورت مستمر مسائل نظام سلامت و پرستاری را پایش می کند، گفت: به رغم حسن نیت سازمان نظام پرستاری در پیدا کردن کوچکترین روزنه در وزارت بهداشت برای تعامل و همفکری، متاسفانه تفکر حاکم بر این وزارتخانه هیچ انعطافی نسبت به مسائل پرستاری ندارد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت باید پاسخگوی پرسنل بهداشتی درمانی خود باشد، تصریح کرد: متاسفانه دوستان در وزارت بهداشت به جای توجه به مشکلات پرستاری، به دنبال فرافکنی هستند.

شریفی مقدم بر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و همچنین اجرای کامل قانون ارتقای بهره وری به عنوان دو خواسته اصلی جامعه پرستاری اشاره کرد و گفت: در حالی که پرستاران شرکتی هیچ گونه امنیت شغلی ندارند، سخنگوی وزارت بهداشت عنوان می کند برخی ادعای نمایندگی جامعه پرستاری را دارند.

وی ادامه داد: متاسفانه طی دو سال گذشته وضعیت پرستاری وخیم تر شده است.