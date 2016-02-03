پروژه کارخانه نورد ۵۰۰ هزار تنی بردسیر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه در حال ساخت کارخانه نورد ۵۰۰ هزار تنی فولاد بردسیر گفت: این پروژه ۲۰ سال گذشته با هدف تولید ماشین آلات راهسازی کلنگ زنی شد.

وی با اشاره به تعطیلی این پروژه به دلیل عدم توجیه اقتصادی، اظهار کرد: در حال حاضر این پروژه در حال اجرا بوده و تا شش ماه آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

رزم حسینی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه برای ۲۰۰ نفر به طور مستقیم و سه برابر این آمار به طور غیر مستقیم اشتغالزایی می شود.

استاندار کرمان یادآور شد: با بهره برداری از این طرح ۵۰۰ هزار تن انواع میله گرد در این کارخانه تولید می شود.