گزارش کفاشیان از تصمیم فدراسیون فوتبال عربستان در هیات رئیسه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال صبح امروز چهارشنبه برگزار شد که محور اصلی این جلسه، تعیین زمان انتخابات فدراسیون بود. طبق تصمیم اعضا، انتخابات روز یازدهم اردیبهشت ۹۵ برگزار می‌شود.

همچنین در جلسه امروز مقرر شد که علی کفاشیان به عنوان رئیس تا زمان انتخابات به کارش در فدراسیون فوتبال ادامه بدهد. در این جلسه صحبتی از جانشین کفاشیان نشد و اعضا روی ادامه کار کفاشیان متفق القول بودند.

علی کفاشیان که هفته گذشته به قطر سفر کرده بود، در این جلسه گزارشی از تصمیم فدراسیون فوتبال عربستان و باشگاه‌های این کشور و نشست با مسئولان AFC ارائه کرد و مقرر شد تا در تاریخ تعیین شده، تصمیم گیری شود.

انتقاد از برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتسال از تاریخ ۲۴ مهرماه دیگر موضوع نشست هیات رئیسه بود. تعدادی از اعضا در گفتگو با علیرضا اسدی تاکید کردند که تعویق لیگ برتر فوتسال به ضرر تیم ملی و باشگاه‌هاست. قرار است اسدی جلسه‌ای با مسئولان هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال برگزار و این موضوع را به آنها منتقل کند.