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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۰۱

مذاکره برای تغییر زمان شروع لیگ فوتسال؛

گزارش کفاشیان از تصمیم فدراسیون فوتبال عربستان در هیات رئیسه

گزارش کفاشیان از تصمیم فدراسیون فوتبال عربستان در هیات رئیسه

در جلسه امروز هیات رئیسه، علی کفاشیان گزارشی از سفر به قطر و جلسه با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون عربستان ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال صبح امروز چهارشنبه برگزار شد که محور اصلی این جلسه، تعیین زمان انتخابات فدراسیون بود. طبق تصمیم اعضا، انتخابات روز یازدهم اردیبهشت ۹۵ برگزار می‌شود.

همچنین در جلسه امروز مقرر شد که علی کفاشیان به عنوان رئیس تا زمان انتخابات به کارش در فدراسیون فوتبال ادامه بدهد. در این جلسه صحبتی از جانشین کفاشیان نشد و اعضا روی ادامه کار کفاشیان متفق القول بودند.

علی کفاشیان که هفته گذشته به قطر سفر کرده بود، در این جلسه گزارشی از تصمیم فدراسیون فوتبال عربستان و باشگاه‌های این کشور و نشست با مسئولان AFC ارائه کرد و مقرر شد تا در تاریخ تعیین شده، تصمیم گیری شود.

انتقاد از برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتسال از تاریخ ۲۴ مهرماه دیگر موضوع نشست هیات رئیسه بود. تعدادی از اعضا در گفتگو با علیرضا اسدی تاکید کردند که تعویق لیگ برتر فوتسال به ضرر تیم ملی و باشگاه‌هاست. قرار است اسدی جلسه‌ای با مسئولان هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال برگزار و این موضوع را به آنها منتقل کند.

کد مطلب 3041205

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