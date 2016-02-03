پیگیری ارشاد فارس برای میزبانی همایش ادبیات جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، بهزاد مریدی، در نشست انجمن اهل قلم فارس که با حضور صدرا ذوالریاستین دبیر شعر، علی معصومی دبیر حوزه ترجمه، احمد اکبرپور دبیر بخش داستان، سادات شریفی دبیر بخش پژوهش و نقد ادبی بر گزار شد، لیلا هوشیار را به عنوان مسئول انجمن اهل قلم فارس، معرفی کرد.

وی تاکید کرد: آنچه ما را مصمم می سازد، نیروهایی است که کارگاه آموزشی، نشست های تخصصی و خون تازه ای به رگهای ادبیات استان تزریق کنند. از این رو، انجمن اهل قلم در پی رقم زدن روزهای نوین ادبیات فارس باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: برپایی کارگاه های مختلف برای بهتر شدن فضای کار از جمله خواسته هایی است که از انجمن مفاخر انتظار می رود.

نشستهای ادبی در مناطق استان سامان می یابد

برگزاری نشستهای ادبی در مناطق و اماکن مختلف استان، همکاری و تعامل فرهنگی با استان های دیگر یا اعزام فرهیختگان به کشورهای دیگر از مواردی بود که مریدی به آن اشاره کرد و افزود: تمام مواردی که نیاز به مشورت دارداز این پس از سوی مجموعه فرهنگ و ارشاد از این جمع فرهیخته کسب نظر خواهد کرد. یعنی اگر قرار است نماینده ای از استان فارس به کشوری اعزام یا برای جشنواره ای معرفی شود قطعا با نظر این جمع است و این جمع باید در این خصوص تصمیم بگیرد که نماینده ارزشمندی برای معرفی استان فارس برگزیند.

وی خطاب به هیئت امنای انجمن اهل قلم استان خاطرنشان کرد: چنانچه این هیئت احساس کرد بخشی از اساسنامه نیاز به تغییر دارد می تواند دست به اصلاح آن زده و برای ثبت و مراحل حقوقی انجام گیرد.

مریدی خواستار برنامه ریزی برای تشکیل کارگاه های ادبی اهل قلم شد و گفت: با وجود اساتید و صاحب نظران این حوزه کارگاه های شعر، نقد ادبی، ترجمه و داستان در قالب فعالیت های آموزشی و پژوهشی سامان یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس به اهداف و فعالیت های انجمن مفاخر بر پایه اساسنامه انجمن اشاره کرد و گفت: حمایت مادی و معنوی از نویسندگان، ادیبان، شاعران، پژوهشگران و مترجمان با نیت حفظ ، توسعه و اعتلای علوم انسانی از طریق اعطای کمک مادی و جوایز به هر شکل ممکن برای خلق اثر فاخر، تشویق و ترغیب گروه های وابسته حرفه ای و نیمه حرفه ای اهل قلم به منظور تولید و خلق آثار بدیع، توسعه و گسترش برنامه ها و کارگاه های آموزشی و تلاش برای ارتقا سطح دانش علمی و تجربه دانشجویان، استادان و پژوهشگران، انتشار مجله، فصلنامه، کتاب تخصصی، برگزاری همایشها و سمپوزیم های داخلی و بین المللی، تامین هزینه لازم جهت پشتیبانی از پروژه ها و اهتمام در تشکیل کتابخانه های تخصصی از شمار برنامه ها و اهداف تشکیل انجمن اهل قلم در سراسر کشور است.

وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه شعر و ادب از آنجا که هیچگاه کار گروهی شکل ندادیم و همواره فردی عمل کردیم هیچگاه نتوانستیم به سیاست واحدی دست یابیم که بالاخره ما می خواهیم به کجا برسیم، چه میزان توانسته ایم جوان ترها را به کشور معرفی کنیم، زیرا جوانترها یکباره خود را معرفی می سازند، ابراز امیدواری کرد: این انجمن با حضور بزرگان کمک های اشاره شده را شکل عملی ببخشد که داشته های استان را بیش از گذشته مطرح سازد.

تا 3درصد بودجه عمرانی ارشاد برای کارهای پژوهشی

مریدی به بودجه پژوهشی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اشاره کرد و گفت: بودجه ای هست که از 5/1 تا 3 درصد بودجه عمرانی می توانیم صرف کنیم. تا پیش از این اگر کاری پژوهشی در نظر گرفته می شد، مدیرکل اجازه شدن یا نشدن آن را می داد، از این پس در حوزه ادبیات انجمن تصمیم گیرنده است.

وی به برنامه های دیگر در این باره اشاره کرد و افزود: با توجه به مطرح شدن همایش بین المللی ادبیات جهان از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اگر تا به امروز اصفهان جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان را برگزار می کرد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همایش ادبیات جهان را در همه حوزه های ادبی با حضور میهمانان داخلی و خارجی به شیراز نسبت می دهد.

مدیر ارشاد فارس از پیشنهاد برگزاری این همایش بین المللی در شیراز خبر داد و گفت: دکتر جنتی در این باره مصمم است و هربار که دیداری انجام گرفته سراغ این همایش را گرفته است. از این رو، باید انجمن اهل قلم با جدیت برگزاری آن را دنبال کند. صرف داوری کتاب پیش از چاپ می شد. یعنی با حضور سه داور از سوی آنها و دو تا سه داور میهمان شاید رمانی تا 5بار خوانده و تصحیح می شد. این اتفاق باید در کارهای انجمن نیز قرار گیرد.

در ادامه این نشست لیلا هوشیار که به عنوان مسئول انجمن اهل قلم فارس معرفی و کار خود را آغاز کرد نیز با اشاره به اینکه شعر و ادب امروز درجامعه ی ما به شکل بیمار گونه ای به جلو می رود افزود: شاید مهمترین دلیل آن اول عدم توجه به نقد حرفه ای ست و دیگر نبود ترجمه ی حرفه ای متون اعم از شعر داستان و دیگر مقوله های ادبی باشد که این مهم فقط در سایه ی همکاری نهاد های فرهنگی، اختصاص بودجه توسط ارگان های ذیربط و شناسایی وباز نمایی آنچه درچنته داریم برای معرفی به کشورها ی همجوار باشد.

مسئول انجمن اهل قلم فارس در پایان اظهار داشت: اگر به شاخصه های ادبی کشورمان با دقت نگاه کنیم بخوبی خواهیم دید که مهمترین بسامد فکری شاعران ما صلح است و دوستی است.