صدور مجوز نشر ۸۴ هزار و ۲۷۷ کتاب ازآغاز دولت یازدهم تا آخر سال ۹۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عملکرد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اعلام شد.
این گزارش در ١٣ بندة مشارکت و یا تفویض به بخش خصوصی، تمرکززدایی از فعالیتهای فرهنگی و توجه به استانها، قانونگرایی و پرهیز از سلیقهگزینی در اجرای قوانین، دیپلماسی فرهنگی بر محور نشر و کتاب، حمایت از نشر و کتابخوانی، شورای تعاملات استانی، فعالیتهای حوزه زنان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اقدامات همافزایی، فعالیتهای حوزه اقوام و ادیان، برگزاری نمایشگاههای استانی، شورای سیاستگذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و اقدامات دیگر تدوین شده است.
بنا بر این گزارش، از جمله اقدامات این معاونت در بخش مشارکت و یا تفویض به بخش خصوصی، تفویض و یا مشارکت فعال نهادهای صنفی در فعالیتهای نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، هفته کتاب، جشنواره صنعت چاپ، نمایشگاه فرانکفورت، نمایشگاههای کتاب استانی و ... و تصویب چهارچوب واگذاری مدیریت و اجرای نمایشگاه کتاب تهران به تشکلهای نشر در پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران است.
انجام تفاهمنامههای استانی با تمامی استانها در موضوعات خریدهای استانی از ناشران و مؤلفان، اهدای کتاب، برنامههای فرهنگی استان و برگزاری ٤٥ نمایشگاه کتاب استانی از آغاز استقرار دولت یازدهم، شکلگیری شورای تعاملات استانی با شورای متشکل از مدیران معاونت و ٥ نماینده از مدیران استانی، واگذاری مجوزهای اصلی فعالیتهای فرهنگی از تهران به استانها (در حال انجام) و موافقت اولیه کمیته تخصصی هیات نظارت بر نشر با تشکیل ٥ کارگروه جدید نظارت بر نشر در استانهای خوزستان، همدان، یزد، فارس و گیلان از جمله اقدامات این معاونت در بخش تمرکززدایی از فعالیتهای فرهنگی و توجه به استانهاست.
این گزارش میافزاید، در بخش قانونگرایی و پرهیز از سلیقهگزینی در اجرای قوانین میتوان به اقداماتی از جمله شکلدهی هیأتهای نظارت عالی کتاب و هیأتهای نظارتی استانی براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تسریع در روند اخذ مجوزهای قانونی و پرهیز از اعمال نظرهای غیرمجاز و از جمله صدور مجوز ٨٤٢٧٧ عنوان کتاب از آغاز دولت یازدهم تا پایان سال ٩٣ اشاره کرد.
فعالسازی حضور نشر بینالملل در نمایشگاه کتاب تهران با حضور رؤسا و مدیران نمایشگاههای بزرگ کتاب جهان مانند: پاریس، بولونیا، فرانکفورت، پکن و... و حضور ١٦٠ هزار عنوان کتاب خارجی ارزشمند در نمایشگاه، حضور فعال ایران در نمایشگاههای کتاب بینالمللی (حضور در ١٣ نمایشگاه خارجی در سال ٩٣) و دعوت از ایران در نمایشگاه کتاب در سال ٩٤ به عنوان میهمان ویژه، طرح و اجرای حمایت از نشر کتابهای ایرانی در خارج از کشور در سال ٩٤-٩٣، حضور در نمایشگاه کتاب مسکو از تاریخ ١١ تا ١٦ شهریور ماه، حضور در نمایشگاه کتاب قطر-دوحه ١١ تا ٢١ آذر با ٢٥٠ عنوان کتاب، حضور در نمایشگاه کتاب تاجیکستان- ١٣ تا ١٥ شهریور، حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب پکن ٤ تا ٨ شهریور، و فراخوان شعر «حجهالوداع»، اقدامات معاونت امور فرهنگی در بخش دیپلماسی فرهنگی بر محور نشر و کتاب است.
بر اساس این گزارش، در حوزه حمایت از نشر و کتابخوانی فعالیتهایی از جمله پیگیری و تحقق معافیت مالیاتی کتابفروشان، راهاندازی جشنوارههای پایتخت کتاب ایران و روستاهای دوستدار کتاب به انگیزه فعالسازی ظرفیتهای استانها در حوزه کتاب و کتابخوانی، برگزاری جشنوارههای کتاب از قبیل: جایزه کتاب سال، جایزه جهانی کتاب سال، جایزه آلاحمد، پروین اعتصامی، توجه به نقد کتاب از طریق: جشنواره نقد کتاب و ١٣ فصلنامه نقد کتاب و جلسات نقد کتاب در سرای اهل قلم (حدود ١٠٠ جلسه در سال ٩٣) و ایجاد سایت اهل قلم، ایجاد وبگاه پدیدآورندگان کتاب، مرکز مشاوره حقوقی اهل قلم ایران از سوی این معاونت صورت گرفته است.
این گزارش میافزاید، معاونت امور فرهنگی در بخش شورای تعاملات استانی اقداماتی از جمله برگزاری سومین جلسه شورای تعاملات استانی با حضور اعضاء شورا و مدیران ستادی معاونت امور فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری هفتمین جلسه دبیران هشتگانه استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاونت امور فرهنگی یکشنبه (١٥ آذرماه) با حضور، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران ستادی معاونت و دبیران هشتگانه استانها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برگزاری دومین نشست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد با مدیرانکل ارشاد استانها در بندرعباس به منظور تعمیق تعاملات استانی از سطح مدیرانکل به معاونان و کارشناسان فرهنگی انجام داده است.
حمایت از همایش بانوان و پایداری درهفته دفاع مقدس و حمایت از هفتمین جشنواره شعر و خاطره دفاع مقدس در استان لرستان به ترتیب فعالیتهای این معاونت در بخش فعالیتهای حوزه زنان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.
این گزارش حاکی است، در بخش اقدامات هم افزایی فعالیتهایی از جمله امضای تفاهمنامه همکاری خانه کتاب و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، تولید فیلم درباره مولفان، ناشران، خادمان نشر و سایر اهالی کتاب و تجهیز کتابخانههای تخصصی انجمنها و مراکز سینمایی و اختصاص تسهیلات اهدای کتاب برای سینماگران مستند از سوی این معاونت صورت گرفته است.
تعداد نمایشگاههای استانی برگزار شده در سه ماهه سوم سال ٩٤ یک نمایشگاه تخصصی و ١٤ نمایشگاه عمومی در بخش برگزاری نمایشگاههای استانی اعلام شده است.
بنابراین گزارش، در بخش شورای سیاستگذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به مواردی از جمله مشخص شدن اهداف و سیاستهای نمایشگاه کتاب تهران در ششمین نشست، تعیین چهارچوب واگذاری مدیریت و اجرای نمایشگاه به تشکلهای نشر، تصویب اهداف پنجگانه بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شامل ایجاد فرصت اقتصادی برای همه حلقههای نشر، عرضه ابتکارات، مزیتهای رقابتی و ظرفیتهای همه ارکان و کنشگران صنعت نشر کشور اعم از پدیدآورندگان، ناشران، توزیعکنندگان، ترویجکنندگان و کتابفروشان، تقویت حضور صنعت نشر ایران در مبادلات فرهنگی و تجاری بینالمللی (دیپلماسی فرهنگی) ترویج کتاب و کتابخوانی و دسترسی آسان مشتریان و علاقهمندان به تازههای کتاب و اختصاص جایگاه ویژهای به برگزیدگان جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب میتوان اشاره کرد.
برگزاری مراسم هفته کتاب، طرح «کتابفروشی به وسعت ایران»، طرح «تجهیز قطارها به کتابخانه» و طرح کتابگردی هفتگی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر اقدامات معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
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