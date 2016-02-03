شهرداری ها برای تامین منابع مالی خود مبتكر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در همایش بررسی مسائل شهرسازی خوزستان عنوان كرد: در صورتی كه مدیران ارشد شهری نتوانند هزینه های جاری خود را تامین و به همین منظور مجبور به فروش منابع شهری می شوند، نمی توان یك شهر را اداره كرد. این مسئله مشكلات بسیاری در بخش های مختلف جامعه ایجاد می كند.

وی افزود: در این زمان با ۱۰ درصد نیروهای فعال یك شهرداری می توان شهر را اداره كرد. هزینه جاری سنگین این نهاد قدرت اندیشیدن مدیران آن را از بین می برد.

حناچی با بیان اینكه ساخت و سازها نباید جزو هزینه های پایدار یك شهرداری محسوب شوند، گفت: منابع پایدار شهرداری ها باید از سایر بخش ها تامین شود و در صورتی كه این اتفاق نیفتد و شهرداری ها به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز متكی باشند عارضه ای را در سیستم خود ایجاد خواهند كرد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی تصریح كرد: شهرداری ها باید برای تامین منابع مالی سالم با حداقل عارضه و حداكثر بهره وری ابتكار عمل داشته باشند.

وی با اشاره به ساخت پل طبیعت در تهران عنوان كرد: طرح ساخت این پل از یك مسابقه مهندسی ارائه شد و در این زمان بر اساس گفته مسئولان از برج میلاد نیز پر بازدید تر شده است.

حناچی اظهار كرد: ساختمان های نامنظم نشان از عدم رعایت اصول فنی در ساخت آنها است. متاسفانه برخی اشتباهات در شهرسازی های ما به قدری تكرار شده كه دیگر به آنها توجهی نمی شود.

وی با بیان اینكه گره خوردن شهرسازی با اقتصاد زمین به نفع هیچ كس نیست، تصریح كرد: متاسفانه به دلیل تورم به وجود آمده، بسیاری از مردم سرمایه های خود را در بخش زمین انباشت می كنند كه این مسئله به مرور زمان مشكلات بسیاری همچون دامن زدن به اختلافات طبقاتی و غیر واقعی كردن قیمت زمین ها ایجاد می كند.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: حوزه قلمرو عمومی به مكانی گفته می شود كه عموم مردم می توانند از آن استفاده كنند، توسعه این حوزه، میزان ثروت یك شهر را نشان می دهد. ارتقای كیفی و كمی این حوزه منجر به انسجام فضای شهری می شود.

وی تصریح كرد: حوزه قلمرو عمومی، ساختار یك شهر را تشكیل می دهد و فعالیت های اصلی شهر در اطراف این حوزه انجام می گیرد. برای نمونه منطقه لشكر آباد اهواز در صورت مدیریت صحیح امكان تبدیل شدن به یك حوزه قلمرو عمومی را دارد.

حناچی عنوان كرد: مناسب سازی فضاهای عمومی در تعاریف جدید شهری تغییر كرده و تنها مختص معلولان نیست، برای رشد و توسعه این بخش نیازمند طراحی و آموزش هستیم. در دهه های اخیر تجربیات بسیار مناسبی در این زمینه در كشور كسب كرده ایم كه البته هنوز هم جای كار بسیاری وجود دارد.

