ساماندهی قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: آنچه که متاسفانه در کشور ما رعایت نمی شود قوانین برای ثبت نام افراد در انتخابات است .باید قوانینی در این راستا به وجود آید.

وی تصریح کرد: ثبت نام بی رویه و رد صلاحیت بی رویه هر دو کار اشتباهی است که اگر قانونی مدون برای این کار داشته باشیم به طور حتم هیچگونه مشکلی ایجاد نمی شود.

رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: گزینش حزبی، تایید نخبگان و وثیقه گذاری راه هایی هستند که در کشورهادیگر مد نظر قرار می گیرد اما متاسفانه در کشور ما حزب بی معنی است.

احمدی تاکید کرد: بیش از ۳۳۰ حزب در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها کار آمد نیستند در حالی که در نظام های دموکراتیک احزاب از ارکان اصلی به حساب می آیند .

وی یادآور شد: احزاب پس از عضوگیری باید در انتخاب مسئولین تابع اصول دموکراتیک باشند و همچنین در سیاست گذاری نیز باید به طور دموکراتیک عمل شود که متاسفانه احزاب ما فاقد هر دو مولفه هستند.

رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص عملکرد ضعیف برخی از نمایندگان نیز گفت: نباید با این نوع نگاه مسائل را مطرح کرد زیرا نماینده و رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می شوند و اگر یک نماینده ضعیف است انتخاب مردم اشتباه بوده است.

احمدی تاکید کرد: شخصی که دارای نمره ۱۰ باشد و مردم او را برای حضور در مجلس انتخاب می کنند دیگر نباید انتظار کسب نمره ۱۰۰ را از او داشته باشند.

وی یادآور شد: ساماندهی قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت مطرح و در حال بررسی است که امیدواریم بتوانیم به نتیجه برسیم.