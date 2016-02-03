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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۱۸

جواد شمقدری امشب مهمان «هفت» می‌شود

جواد شمقدری امشب مهمان «هفت» می‌شود

رییس سابق سازمان سینمایی امشب ۱۴ بهمن ماه در برنامه سینمایی «هفت» حضور می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دعوت از مدیران سینمایی به ویژه برنامه سینمایی «هفت» امشب ۱۴ بهمن ماه بهروز افخمی میزبان جواد شمقدری رئیس سابق سازمان سینمایی خواهد بود تا پس از ۳۰ ماه از استقرار مدیران جدید سازمان سینمایی به بررسی وضعیت سینمای ایران بپردازد.

حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی شب گذشته پس از بازدید از محل برگزاری جشنواره در کاخ میلاد با حضور در برنامه «هفت» به سوالات بهروز افخمی پاسخ داد.

این برنامه شب گذشته میزبان فرزاد موتمن کارگردان فیلم سینمایی «آخرین بار کی سحر را دیدی؟» و عباس غزالی و نیکی مظفری بازیگران سینما بود.

ویژه برنامه سینمایی «هفت» در ایام برگزاری سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر هرشب از ساعت ۲۴ بامداد به میزبانی بهروز افخمی، رسول صدرعاملی، فریدون جیرانی، مسعود فراستی و دانش اقباشاوی روی آنتن شبکه سه سیما می رود.

کد مطلب 3041224
محیا رضایی کلانتری

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