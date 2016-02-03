عباس گل محمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، افزود: در ساخت این تعداد از واحدهای مسکن روستایی میزان ۷۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: از این میزان، ۵۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال از تسهیلات بانکی با کارمزد پنج درصد و ۲۱ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال نیز از آورده متقاضیان تامین شده است.

گل محمدی اظهار کرد: مراحل ساخت ۳۵۴ واحد مسکن روستایی از ابتدای امسال آغاز شده و در دهه فجر جاری نیز به بهره برداری می‌رسد.

رئیس بنیاد مسکن بیرجند با اشاره به اجرای طرح هادی در روستاهای بیرجند، بیان کرد: طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار نیز انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۳۸ روستای بیرجند بالای بیست خانوار هستند، اظهار کرد: طرح هادی برای تمام این روستا‌ها تهیه و در ۶۴ روستا نیز اجرا شده است.

گل محمدی ادامه داد: امید است با تخصیص کامل اعتبار، تا پایان سال جاری طرح هادی در دیگر روستاهای بالای ۲۰ خانوار اجرایی شود.

وی تصریح کرد: میزان یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان از محل تملک دارایی و ۲۲۹ میلیون تومان از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ برای اجرای این طرح در روستا‌ها هنوز تخصیص نیافته است.