تیم دوومیدانی بانوان همدان به مسابقات دو صحرانوردی اعزام شد

مرتضی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم دوومیدانی بانوان همدان به مسابقات کشوری اظهار داشت: تیم دوومیدانی بانوان نابینا و کم‌بینا همدان برای حضور در مسابقات دو صحرانوردی در رده سنی آزاد به مدت دو روز به تهران اعزام شد.

وی افزود: پروانه کرمی، اکرم ساسان جیران پور، اعظم وفاعی، اعظم سماوات به مربیگری زهرا ضمیری و سرپرستی سمیه سهیلی در این مسابقات حاضر می شوند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان بابیان اینکه همدان از سال ۱۳۲۸ قهرمانان بسیاری در رشته دوومیدانی داشته است، گفت: استان همدان از قدمت بالایی در این رشته برخوردار بوده و نزدیک به ۶۰ سال در این رشته ورزشی با داشتن پیشکسوتان سابقه دارد.

خورشیدی عنوان کرد: جوان‌گرایی، استعدادیابی، توانمندی‌های ورزشكاران و حفظ استعدادها از اهداف مهم هيئت دوومیدانی است.

وی با اشاره به نبود اسپانسر در این رشته ورزشی بیان کرد: پیدا کردن اسپانسر برای رشته دوومیدانی مشکل است چراکه اسپانسر، برای رشته دوومیدانی که جایی برای تبلیغات و مانور ندارد سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان عنوان کرد: اگر بخش خصوصی به کمک ورزشکاران و هیئت بیاید شاهد رشد پیش از پیش این رشته در همدان خواهیم بود.

وی بابیان اینکه ازنظر تعداد مربی مشکلی در رشته دوومیدانی در همدان وجود ندارد، گفت: مربیان دوره‌های بین‌المللی را دیده‌اند و یا از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته دوومیدانی هستند و ازنظر دانش فنی در سطح بالایی قرار دارند.

خورشیدی عنوان کرد: کسب مدال‌های مختلف دوومیدانی کاران همدان در مسابقات کشوری ثابت کرده که ورزشکاران از مربیان زبده و باتجربه بهره برده‌اند.