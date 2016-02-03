به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه ۳۹ طرح عمرانی و کشاورزی با اعتبار ۱۸۸ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال با حضور معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری لرستان و مسئولان شهرستانی پلدختر به بهره برداری رسید.

نورالدین درمنان فرماندار شهرستان پلدختر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح ها در بخش های عمرانی، کشاورزی، راه و شهرسازی، برق، آموزش و پرورش به بهره برداری رسیدند.

وی افزود: عمده ترین این طرح ها شامل روکش آسفالت محور «چول هول»، ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی، آبرسانی به روستاهای «بابا بهرام»، «در اشکفت» و «محمد نظری»، احداث مرغداری مرغ تخمگذار ۳۰ هزار قطعه ای و گاو داری ۱۰۰ راسی «سراب حمام» است.

فرماندار پلدختر عنوان کرد: با اجرایی شدن این طرح ها زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۷۰۰ نفر به طور غیر مستقیم فراهم می شود.

بنا بر این گزارش، همچنین مدیر آموزش و پرورش پلدختر ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح سالن چند منظوره پلدختر گفت: عملیات اجرایی سالن چند منظوره دبستان ادب پلدختر سال ۸۹ آغاز شد ولی به خاطر کمبود اعتبار چند سال متوقف بود.

علیرضا افتخاری با بیان اینکه با پیگیرهای مدیر کل آموزش و پرورش استان این پروژه تامین اعتبار شد افزود: برای اجرای این سالن با زیر بنای ۳۱۲ متر مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی گفت: از این سالن چند منظوره می توان برای سالن امتحانات، نمازخانه، ورزش های رزمی، پینگ پنگ و ... استفاده کرد.