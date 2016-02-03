۴۷۵ پروژه گازرسانی فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت گاز استان فارس ظهر چهارشنبه در مراسم بهره‌برداری از این پروژه‌ها، گفت: در این ایام شاهد آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری از پروژه گازرسانی به سه شهر، ۴۵۹ روستا، سه شهرک صنعتی و ۱۰ خط انتقال و تغذیه خواهیم بود.

هوشنگ محمدی افزود: همزمان با سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۱۰۶ پروژه با ۱۰۳۰ میلیارد ریال اعتبار شامل گازرسانی به دو شهر، ۹۸ روستا و اجرای ۶ خط انتقال و تغذیه به بهره‌برداری می‌رسند.

وی تصریح کرد: به غیر از این تعداد پروژه، عملیات اجرایی ۲۹۵ پروژه با ۱۹۵۰ میلیارد ریال اعتبار شامل گازرسانی به یک شهر، ۲۹۱ روستا و سه محور صنعتی در این ایام آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با بیان این‌که پروژه گازرسانی به ۷۰ روستای سطح استان نیز نهایی و پس از فصل سرما به شبکه سراسری متصل می‌شوند، ادامه داد: با اجرای این پروژه‌ها در مجموع ۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.