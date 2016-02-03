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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۲۲

به مناسبت دهه مبارک فجر؛

۴۷۵ پروژه گازرسانی فارس افتتاح شد

۴۷۵ پروژه گازرسانی فارس افتتاح شد

شیراز - همزمان با دهه مبارک فجر بیش از ۴۷۵ پروژه گازرسانی در فارس با ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت گاز استان فارس ظهر چهارشنبه در مراسم بهره‌برداری از این پروژه‌ها، گفت: در این ایام شاهد آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری از پروژه گازرسانی به سه شهر، ۴۵۹ روستا، سه شهرک صنعتی و ۱۰ خط انتقال و تغذیه خواهیم بود.

هوشنگ محمدی افزود: همزمان با سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۱۰۶ پروژه با ۱۰۳۰ میلیارد ریال اعتبار شامل گازرسانی به دو شهر، ۹۸ روستا و اجرای ۶ خط انتقال و تغذیه به بهره‌برداری می‌رسند.

وی تصریح کرد: به غیر از این تعداد پروژه، عملیات اجرایی ۲۹۵ پروژه با ۱۹۵۰ میلیارد ریال اعتبار شامل گازرسانی به یک شهر، ۲۹۱ روستا و سه محور صنعتی در این ایام آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با بیان این‌که پروژه گازرسانی به ۷۰ روستای سطح استان نیز نهایی و پس از فصل سرما به شبکه سراسری متصل می‌شوند، ادامه داد: با اجرای این پروژه‌ها در مجموع ۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

کد مطلب 3041241

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