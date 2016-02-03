مرتضی خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح باشگاه بدنسازی شهرستان فامین اظهار داشت: همزمان با ایام دهه فجر باشگاه بدنسازی شهرستان فامنین به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: این باشگاه از مدرنترین و مجهزترین باشگاههای شهرستان است که با سرمایه ای افزون بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال احداثشده است.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام همدان با اشاره به فعالیت شهرستانها در این رشته ورزشی گفت: شهرستانهای کبودرآهنگ، فامنین، رزن، اسدآباد، ملایر، نهاوند و تویسرکان فعال بوده و این هیئتها از بازوان قدرتمند هیئت بدنسازی استان همدان محسوب میشوند.
خدابنده لو با بیان اینکه در امر مربیگری و داوری هیئت بدنسازی و پرورش اندام همدان هیچگونه مشکلی ندارد، گفت: بیش از ۶۰۰ مربی و ۱۵۰ داور در رشته بدنسازی در همدان فعالیت میکنند.
وی با اشاره به جایگاه هیئت همدان بیان کرد: هیئت بدنسازی و پرورش اندام همدان در رشتههای پرورش، پاورلیفتینگ، مچ اندازی و قویترین مردان در کشور جایگاه خوبی دارد و استان همدان از استانهای صاحبنام در این رشته است.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان همدان عنوان کرد: بیش از ۷۰ باشگاه خصوصی در این رشته در همدان فعالیت میکنند که نظارت بر این باشگاهها توسط هیئت بازرسی و حراست اداره کل ورزش و جوانان استان انجام میشود.
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