خبرگزاری مهر-گروه استان ها-بابک رحیمیان: برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد مقدس که تا هفته گذشته در زمره خبرهای خوش مسئولان کشوری و استانی قرار داشت حالا با شایعات و زمزمههایی مبنی بر احتمال اکران نشدن همراه شده است.
باوجوداینکه بنا بر وعده مسئولان تنها سه روز دیگر زمان برای آغاز جشنواره فیلم فجر در شهر مشهد باقی است اما به نظر میرسد که قراردادی تاکنون در این راستا منعقد نشده و هیچ شخصی از فهرست فیلمهای احتمالی خبری در دست ندارد.
این در حالی است که ناصر نبی زاده دبیر سیزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد پیشازاین در نشست خبری در این رابطه اعلام کرد لیست فیلمهای مدنظر را به جشنواره تهران ارائه کردهایم اما فعلاً منتظر موافقت آنها و فراهم کردن زمینه مناسب برای اکران در مشهد هستیم.
مشهد مقدس که برای میزبانی و برپایی جشن فیلم فجر پیشازاین دستبهکار شده و حتی نسبت به بازسازی برخی از سالنهای نمایش ازجمله سینما آفریقا اقدام کرد حال چشم به دست مسئولان دوخته است که هزینه سفر این میهمان پرطرفدار تأمین میشود یا خیر؟
جشنواره فیلم فجر بهطور کامل در مشهد برگزار میشود
باوجوداینکه رئیس سازمان سینمایی کشور دهم بهمنماه سال جاری در آیین بازگشایی سینما آفریقا مشهد اظهار کرد: به شما قول میدهم که امسال جشنواره فیلم فجر بهطور کامل در مشهد برگزار میشود اما این روزها برخی از مسئولان حرفهای دیگری میزنند.
حجتالله ایوبی در هفته گذشته در جمع اصحاب رسانه و هنرمندان مشهدی بیان کرد: من این قول را به شما میدهم که امسال جشنواره فیلم فجر بهطور کامل در مشهد برگزار میشود و همه فیلمهای جشنواره اعم از بخشهای سودای سیمرغ، هنر و تجربه و فیلم اولیها را به مشهد میآوریم.
رئیس سازمان سینمایی کشور بابیان اینکه جشنواره فیلم فجر امسال اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد گفت: اکران ١٩٥ فیلم در جشنواره فجر امسال برای نخستین بار در تاریخ این جشنواره است که اتفاق می افتد و این امر ظرفیت بالای جشنواره و تولید را در سینمای ایران نشان میدهد.
وی البته به دغدغه تهیهکنندگان هم در این مراسم اشاره کرد و افزود: موضوعی که ممکن است مانعی برای اکران همه فیلمهای جشنواره فجر در مشهد باشد این است که تهیهکنندگان فکر میکنند با اکران آثارشان در استانها دیگر این فیلمها مورد استقبال قرار نمیگیرد اما اتفاقاً برعکس است و استقبال از فیلمها در شهرهایی که جشنواره فجر در آن برگزارشده است بیشتر خواهد بود.
زمزمههای جدید
درحالیکه هنوز زنگ صدای رئیس سازمان سینمایی کشور در گوش هنردوستان مشهدی طنینانداز است اما دبیر هیئترئیسه شورای عالی تهیهکنندگان در گفت و با مهر اذعان میکند تا امروز هیچ قراردادی برای نمایش فیلمهای سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در شهرستانهای کشور امضا نشده است.
غلامرضا موسوی در این رابطه اظهار کرد: در حال حاضر مذاکراتی با مسئولان شهر شیراز و یک شهرستان دیگر در حال انجام است که البته هنوز به نتیجه نهایی در این زمینه نرسیدهایم.
وی بیان کرد: هر زمان که قرارداد با هرکدام از شهرهای علاقهمند به نمایش فیلمهای جشنواره بسته شد و آنها مفاد قرارداد را اجرا کردند، فیلمهای موردنظر برای نمایش به آن شهر ارسال میشود.
دبیر هیئترئیسه شورای عالی تهیهکنندگان بیان کرد: مشهد چندی پیش انصراف خود را اعلام کرده است.
مشهد از برگزاری جشنواره انصراف نداده است
در همین راستا مسئول کمیته اطلاعرسانی جشنواره فیلم فجر مشهد گفت: جشنواره فیلم فجر بهطور حتم در مشهد مقدس برگزار میشود و هیچ انصرافی در کار نیست.
مریم جعفر زاده در گفتوگو با مهر بیان کرد: برگزاری جشنواره فیلم فجر مشهد بر اساس رایزنیهایی که با رئیس سازمان سینمایی انجامشده در مشهد برگزار میشود و مشکلی در این راستا وجود ندارد.
وی افزود: جشنواره فیلم فجر مشهد از مطالبات مردم است و مسئولان استان و ستاد برگزاری جشنواره از ماهها قبل پیگیر برگزاری این جشنواره بودهاند.
جعفر زاده گفت: بنابراین علاقهمندان نگران نباشند، جشنواره باقوت و کیفیت برگزار میشود و سال خاطرهانگیزی برای علاقهمندان به سینما خواهیم داشت و جشنهای دهه فجر را با اختتامیه باشکوه این جشنواره به پایان خواهیم رساند.
۳ سینما در مشهد میزبان جشنواره فیلم فجر می شوند
دبیر سیزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد با اشاره به اینکه برنامهریزی ستاد جشنواره فیلم فجر مشهد بر مبنای اکران ۲۷ فیلم جشنواره تنظیمشده است، افزود: هنوز تعداد فیلمهایی که در مشهد اکران خواهد شد قطعی نشده است و در حال رایزنی با ستاد مرکزی جشنواره در تهران هستیم.
ناصر نبی زاده به مهر گفت: زمان آغاز اکران فیلمها نیز هنوز نهایی نشده است اما طبق برنامهریزی احتمالاً ۱۷ بهمن زمان شروع جشنواره فیلم فجر مشهد خواهد بود.
وی اظهار کرد: اکران عمومی در سینماهای آفریقا، هویزه و شهید اصغر زاده و طبق جدول زمانبندی تدوینشده ۹ روز برای اکران فیلمها در نظر گرفتهشده است.
وی افزود: بر این اساس این سه سینما در هرروز ۳ فیلم جشنواره را اکران خواهند کرد که همه این اکرانها عمومی است تا ظرفیت میزبانی از علاقهمندان به سینما در مشهد افزایش یابد.
نبی زاده گفت: بر اساس جدول پیشبینیشده، ساعات اکران فیلم در این سینماها نیز ۱۷، ۱۹ و ۲۱ و قیمت بلیت فیلمهای جشنواره ۱۰نیز هزار تومان در نظر گرفتهشده که پس از قطعی شدن جدول اکران، هم بهصورت اینترنتی و هم در گیشه سینماها عرضه خواهد شد.
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