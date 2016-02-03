به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آوا» افغانستان، «مایکل میلبن» نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان با صدور بیانیه ای از این که افغانستان هنوز هم از جمله فاسدترین کشورهای جهان است، به شدت ابراز نگرانی کرد.

دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل به گزارش های اخیر دیده بان شفافیت بین المللی و همچنین به یافته های اخیر بنیاد آسیا اشاره کرد که در آن ها گفته شده است که فساد اداری در افغانستان در حال افزایش است.

مایکل میلبن هم چنین بیان کرد که احتمال دارد که کمک های جامعه جهانی در صورت ادامه این وضعیت قطع شود و این وضعیت برای اتحادیه اروپا نگران کننده است.



وی افزود: در راستای مباره با فساد در افغانستان اقدامات بسیار ناچیز انجام می شود. وی علاوه بر این از دولت وحدت ملی افغانستان خواست تا اقدامات بیشتری را برای مقابله با فساد در دستور کار قرار دهد.



میلبن تصریح کرد: اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰ کمک های خود را به افغانستان ادامه می دهد اما همزمان تاکید کرد که توقع جامعه جهانی این است که دولت کابل علیه فساد به شکل جدی مبارزه کند.



لازم به ذکر است که «محمد اشرف غنی»، رئیس جمهور افغانستان پس از انتصاب به این منصب اعلام کرده بود که مبارزه با فساد و تامین امنیت در اولویت کاری وی قرار دارد اما نظر سنجی ها و گزارش های نهادهای بین المللی نشان می دهد ضمن اینکه وضعیت امنیتی به شدت شکننده شده فساد اداری در نیز در حال افزایش است.

گفتنی است که در گزارش جدید دیده بان شفافیت بین المللی، افغانستان پس از کشورهای سومالی و کره شمالی سومین کشور فاسد دنیا معرفی شد.