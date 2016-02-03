به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان بعد از پایان نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران، درباره زمان برگزاری انتخابات اظهار کرد: قرار شد با توجه به اجازه مجمع فدراسیون به عنوان بالاترین نهاد در فوتبال، انتخابات ۱۵ اردیبهشت برگزار شود. امیدواریم که مشکل خاصی پیش نیاید.

وی درباره اینکه پیش از این تاریخ ۱۱ اردیبهشت برای انتخابات مدنظر قرار گرفته بود، گفت: اطلاع دقیقی ندارم. ثبت نام کاندیداها از اول اسفند آغاز می شود ولی چون در این بین تعطیلات وجود دارد، این تعطیلات لحاظ می شود و انتخابات اواسط اردیبهشت برگزار می شود.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا کفاشیان سرپرست این فدراسیون شده است یا خیر، گفت: خیر؛ اولا اساسنامه فدراسیون فوتبال با تمام اساسنامه های دیگر فرق دارد. طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، فقط مجمع می تواند برای فدراسیون تصمیم بگیرد. نهاد دیگری نمی تواند تصمیم گیری کند. این در دولت هم تصویب شده و در یک مقطع زمانی برایش هزینه داده ایم. در مجمع فدراسیون فوتبال موضوعی به نام سرپرست وجود ندارد.

اسلامیان درباره اینکه نصرالله سجادی به حضور سرپرست در فدراسیون تاکید داشته و به نظر می رسد با کفاشیان اختلاف عمیق دارد، خاطرنشان کرد: مبنای تصمیمات ما اساسنامه فدراسیون فوتبال است. شما هر کجا کار می کنید مبنای کار، اساسنامه همانجا است. تنها جایی که می تواند رئیس فدراسیون را بگذارد و بردارد، مجمع است. وقتی مجمع تصویب می کند که انتخابات در اردیبهشت باشد، این به آن معناست که هیات رئیسه و رئیس باید تا اردیبهشت فدراسیون را اداره کنند؛ والسلام!

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در مورد گزارش کمیسیون اصل نود پیرامون فساد در فوتبال گفت: اینها یکسری مسائل کلی است که مطرح شده است. فساد ممکن است خیلی جاهای دیگر هم باشد. مجلس باید بیاید کد بدهد که این آقا در فلان جا مرتکب این تخلف شده است نه اینکه بخواهد کلی گویی کند.

اسلامیان در مورد اینکه تاج عنوان کرده اگر عربستانی ها با پیشنهاد ایران موافقت نکنند مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را تحریم خواهیم کرد گفت: اینها مسائلی است که باید در سطح کلان کشور در مورد آن تصمیم گیری شود. اما موضع فدراسیون فوتبال همانی است که گفتیم.