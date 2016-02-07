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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۲۴

مدارس استان همدان نیازمند ۱۰۰ نمازخانه جدید هستند

مدارس استان همدان نیازمند ۱۰۰ نمازخانه جدید هستند

همدان- رئیس گروه قرآن، نماز و عترت آموزش‌وپرورش استان همدان عنوان کرد: مدارس استان همدان نیازمند ۱۰۰ نمازخانه هستند.

عباس تجری در گفتگو باخبرنگار مهر بابیان اینکه هزار و ۵۰۰ نمازخانه در مدارس استان همدان وجود دارد، بیان داشت: از این تعداد هزار و ۲۰۰ نمازخانه به صورت مستقل هستند.

وی بابیان اینکه ۳۰۰ نماز خانه کلاسی در مدارس استان همدان وجود دارد، ادامه داد: مدارس استان همدان نیازمند ۱۰۰ نمازخانه است که در صورت تامین اعتبار به بهره برداری خواهند رسید.

رئیس گروه قرآن، نماز و عترت آموزش‌وپرورش استان همدان بابیان اینکه استاندارد کشوری فضای نمازخانه برای هر نفر ۵۰ سانتی متر مربع است، بیان کرد: استاندارد این فضا در استان همدان برای هر نفر ۴۱ سانتی متر مربع است.

تجری بابیان اینکه استان همدان رتبه سوم کشور را در تعداد نمازخانه و سرانه این فضا دارد، ادامه داد: مدارس مناطق مختلف استان همدان نیازمند نمازخانه هستند اما شهرستان همدان بیشتر از مناطق دیگر نیازمند نماز خانه در مدارس است.

رئیس گروه قرآن، نماز و عترت آموزش‌وپرورش استان همدان بابیان اینکه مدارس استان همدان نیازمند ۱۰۰ نمازخانه جدید هستند، اظهارداشت: امیدواریم با تامین اعتبارات این تعداد نماز خانه در مدارس استان همدان به بهره برداری برسد.

وی از حضور ۵۰۰ امام جماعت در نمازخانه مدارس استان خبرداد و افزود: همچنین ۸۰۰ نماز جماعت توسط امام جماعت فرهنگی اقامه می شود.

تجری بابیان اینکه مسئولان در راستای ترویج نماز در استان تلاش می کنند، اظهار داشت: رشد و تکامل نمازخانه ها و مساجد و ترویج امر نورانی نماز نشان دهنده همدلی و هم زبانی مسئولان است.

رئیس گروه قرآن، نماز و عترت آموزش‌وپرورش استان همدان بیان داشت: تأکید آموزش و پرورش در حوزه قرآن بر توسعه فعالیت‌های حفظ و قرائت قرآن است که می‌تواند حفظ کل قرآن یا حفظ موضوعی آیات قرآن از سوی دانش‌آموزان باشد.

کد مطلب 3041247

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