«خانه ایرانی» المان نمایشگاه گردشگری ۹۴/ تبلیغ، چاپ بروشور نیست

علی باقر نعمتی زرگران مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی درباره جایگاه تبلیغ و بازاریابی در این سازمان به خبرنگار مهر گفت: در هیج کجای دنیا سازمان مستقلی برای حوزه تبلیغات و بازاریابی گردشگری وجود ندارد که به هیچ کجا هم پاسخگو نباشد. کشورها معمولا وزارتخانه گردشگری دارند که به نهادهای نظارتی پاسخگو هستند. مشکل این نیست که بازاریابی زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی است. اگر ساختار درست و عملکرد مبتنی بر کار کارشناسی باشد خللی در انجام وظایف ایجاد نمیشود بلکه در برخی از اوقات حتی ممکن است باعث قوام نیز بشود.
وی درباره اینکه در سالهای گذشته تبلیغات و بازاریابی حوزه گردشگری در همایشهای پر سر و صدا انجام میشد اما اکنون فعالیتی در این حوزه به صورت ملموس دیده نمیشود گفت: ما سعی میکنیم در نمایشگاهها حضور پیدا کنیم اگر مطالعه و کار کارشناسی وجود نداشته باشد نامش را نمایش، شو، ریخت و پاش، همایش برای نمایش و نمایش برای همایش میگذارند.
نعمتی تأکید کرد: در هیچ جای دنیا بدون مطالعه و هدفگذاری تبلیغ و بازاریابی انجام نمیدهند. دولت در این مقطع از زمان از حیث بودجه در مضیقه است اما اگر حتی پول هنگفتی هم داشته باشد ما مخالف برپایی همایشهای بدون ضابطه هستیم. من درباره دولت قبل ارزیابی نمیکنم اما میگویم چرا هیچ وقت نتوانستیم در سطح ملی یک برند داشته باشیم. با آن پولها و هزینهها میشد همایشی با برند ملی برگزار کرد آیا نمیتوانستند؟ اینکه پولها را در همایشها و نمایشگاههای کوچک تقسیم کنیم بدون اینکه به برند تبدیل شود با روح تبلیغات و بازاریابی تطابق ندارد.
وی افزود: الان تقریبا تمام نمایشگاههای داخلی را محلی و حداکثر ملی برگزار میکنیم و تمام توان کشور را در یک نمایشگاه واحد و بینالمللی متمرکز کردیم. سال ۹۲ نمایشگاه بینالمللی گردشگری با ۱۳ هزار متر مربع برگزار شد که در برپایی آن دخالت چندانی نداشتیم اما در سال ۹۳ مساحت این نمایشگاه به ۲۶ هزار متر مربع رسید و اکنون نزدیک به۳۴ هزار متر مربع آن فروش رفته است. ما برای چند هزار متر مربع دیگر متقاضی ثبت نام کرده داریم اما فضا در اختیارمان نیست. با قاطعیت میگویم که اگر این سیاست پیش برود تمام سالنهای نمایشگاه بینالمللی تهران را برای نمایشگاه گردشگری ایران درنظر میگیریم آن وقت میتوان گفت که این نمایشگاه در تراز بین المللی قرار دارد. این رشد را با کمترین اعتبار ملی و دولتی ولی با سیاست درست و برنامه کارشناسی پیش بردیم.
نعمتی گفت: معاونت گردشگری دهها کار دیگر هم دارد که تنها یکی از آنها تبلیغات و بازاریابی است. در کشورهای دیگر هم ممکن است نمایشگاههای متعددی برگزار شود اما تنها در یکی از آن نمایشگاهها انرژی اصلی قرار داده میشود مانند نمایشگاه فیتور که برند اصلی اسپانیا است. ما هم رویدادهای ملی استانی، محلی و بینالمللی داریم.
وی گفت: نمایشگاههایی مانند ITB بیش از ۹۰ دوره برگزار شده است. ما اگر بخواهیم با برپایی ۴ دوره به چنین جایگاه برسیم، یک توهم است. مهم این است که در مسیر حرکت کنیم و آیندگان هم همین مسیر را جلو ببرند.
نعمتی با تاکید بر اینکه با حضور سفارتخانهها در نمایشگاه گردشگری ایران، ما نام بینالمللی را به آن اضافه کردهایم متذکر شد: اول باید درون خانواده منسجم شود و اگر شرکتهای خارجی بدانند که بهترین جا برای مذاکره با فعالان گردشگری ما، این نمایشگاه است مطمئنا به ایران میآیند و در این نمایشگاه غرفه خواهند داشت.
وی درباره کیفیت محتوای نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته و اینکه بسیاری از شرکتکنندگان در این رویداد بینالمللی ادارات کل میراث فرهنگی استانها هستند که عمده فعالیتشان توزیع بروشور است گفت: در این نمایشگاه یک سالن ویژه استانهای کشور داشتیم که نمایانکننده کل جاذبههای ایران بود. هر استانی میبایست از عهده معرفی استان خود برآید. در سال گذشته از المان کاروانسراهای ایران برای چینش این سالن بهره گرفتیم و امسال هم قصد داریم تا از المان خانه ایرانی بهره بگیرم. خانههای ایرانی که نمونههای فاخر آن در استانهای یزد و کاشان و اصفهان نیز قابل مشاهده است.
این مدیرکل گردشگری درباره بروشورهایی که ادارات کل استانها در میان شرکتکنندگان توزیع میکنند و هر سال این اتفاق تکرار میشود گفت: با مکاتبه و هماهنگی ادارات کل استانها، بانک اقلام تبلیغاتی گردآوری شده که شامل اقلام تبلیغاتی مانند بروشور، لوح فشرده، کاتالوگ، پوستر و غیره میشود و در تلاش هستیم با ارتقاء کیفیت و به روز رسانی محتوا، آنها را چاپ کنیم.
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