نقشه همکاری های علمی مشترک ایران و ژاپن تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هیاتی از کارشناسان آژانس همکاری های بین المللی کشور ژاپن با دکتر باقر لاریجانی‌، معاون آموزشی وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی دیدار و در خصوص شروع برنامه های همکاری های مشترک علمی و پژوهشی بین ایران و ژاپن بحث و گفت و گو کردند.

در این جلسه که با حضور جمعی از مدیران معاونت آموزشی برگزار شد، معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص وضعیت آموزش علوم پزشکی در ایران گفت: ایران با داشتن ۶۵ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی، ‌بیش از ۱۹۰ هزار دانشجو، ۱۸ هزار عضو هیات علمی و حدود ۲۰۰ بیمارستان آموزشی هستند پتانسیل های بسیاری برای همکاری های بین الملل در حوزه آموزش علوم پزشکی دارد.

لاریجانی‌ با بیان اینکه موقعیت ایران در منطقه زمینه های همکاری های بین المللی را تسهیل می کند، گفت: کشور ما با وسعتی زیاد دارای ۳۱ استان است که در مرکز هر استان حداقل یک دانشگاه علوم پزشکی و چند بیمارستان وجود دارد و در طرح آمایش، کشور به ۱۰ منطقه آمایش تقسیم شده تا دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در هر منطقه بتوانند با هم افزایی بیشتر تعامل نمایند.

وی با اشاره به اهمیت سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و امضای آن توسط رییس سازمان بهداشت جهانی تصریح کرد: پروژه های آموزشی،‌ پژوهشی و درمانی بسیاری در سطح کشور و منطقه از سوی وزارت بهداشت در حال انجام است و امکان همکاری های مشترک در این زمینه وجود دارد.

در ادامه هیروفومی تسوراتا،‌ ویهو واتانابه، میچیکو تجیما، اعضای هیات کارشناسان ژاپنی، هدف از سفر خود به ایران را آشنایی با ظرفیت ها و فرصت های آموزشی و پژوهشی حوزه علوم پزشکی ایران بیان کردند.

این افراد تاکید کردند نخست وزیر و دولت ژاپن اعلام آمادگی همه جانبه خود را برای شروع هر گونه همکاری علمی، فرهنگی و اقتصادی به ما ابلاغ کرده است و قرار است در هفته آینده چند تن از مدیران آژانس همکاری های بین المللی ژاپن به ایران بیایند و این همکاری های مشترک کاربردی تر دنبال شود.

میچیکو تجیما، که سرپرستی این هیات را برعهده داشت، اظهار کرد: هدف از این سفر به ایران نه تنها آشنایی با وضعیت علوم پزشکی ایران بلکه ارائه برنامه و راهکارهای مشخص و دقیق برای همکاری های مشترک است، که امیدواریم با بازدید از دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها به تعاملی اثربخش برای همکاری های مشترک دست یابیم.

سرپرست این هیات ژاپنی، ساخت و یا تجهیز بیمارستان، برگزاری دوره های تخصصی مشترک از طریق تبادل استاد و دانشجو و فعالیت های پژوهشی مشترک را از حوزه همکاری های علمی مشترک بین دو کشور ایران و ژاپن ذکر کرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، با تصریح بر زمینه های مناسب همکاری فی مابین دولت های ایران و ژاپن گفت: مطابق سیاست های وزارت بهداشت این امکان وجود دارد که یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت مشترک با هیأت ژاپنی برنامه ریزی های لازم را برای همکاری انجام دهند.

لاریجانی راه اندازی مرکز تحقیقاتی مشترک منطقه ای در راستای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر، تاسیس یک مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی در سطح منطقه، راه اندازی مرکز تحقیقات مشترک برای انجام پژوهش های علوم میان رشته ای و راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی منطقه ای را از دیگر برنامه هایی ذکر کرد که می تواند در این همکاری مشترک مدنظر قرار گیرد.