بسیاری از حقایق انقلاب بازگو نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین همایش بین‌المللی تحجر و اسلام آمریکایی که قرار است دوازدهم و سیزدهم اسفندماه سال جاری در شهر مقدس مشهد برگزار ‌شود، پیش از ظهر امروز با حضور حجت الاسلام مرتضی امین‌نیا، مدیر موسسه راهبردی حق پژوهی و نادر طالب زاده، دبیر همایش بین‌المللی تحجر و اسلام آمریکایی و دکتر منتظمی در مکان سازمان بسیج اساتید کشور برگزار شد.

مرتضی امین نیا در ابتدای این نشست گفت: امسال سومین سالی است که این همایش با هدف تبیین منشور روحانیت و بررسی ابعاد و مصادیق مختلف این منشور، شناخت بیشتر مولفه‌های اسلام آمریکایی و به خصوص موضوع جریان‌های تفرقه‌افکن مذهبی و البته مولفه مهم نفوذ در بدنه مذهبی جامعه و مردم و نظام اسلامی با حضور و هم‌اندیشی علما، اندیشمندان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی برگزار می شود. این همایش توسط موسسه راهبردی حق‌پژوهی و با همکاری مراکز و ارگان‌های مختلف دیگر برگزار می‌شود.

منشور روحانیت امام(ره) از سوی حوزه علمیه نادیده گرفته شد

وی افزود: منشور روحانیت حضرت امام خمینی(ره) مهمترین پیام ایشان به حوزه های علمیه است که ۳ ماه قبل از رحلت ایشان یعنی در سوم اسفند ۶۷ از سوی امام(ره) صادر شد. اکنون ۲۷ سال از زمان انتشار آن می گذرد اما بسیاری از طلبه های جوان با آن آشنا نیستند زیرا این منشور از سوی حوزه علمیه نادیده گرفته شد و حتی دچار سانسور و حذف گردید. باید دید که چرا این منشور نادیده و حذف شد و چه کسانی از این منشور متضرر می شوند. حوزه های علمیه از تکلیفی که امام بر دوش آنها گذاشت شانه خالی کرده اند و موسسسه کوچک ما هرسال پربارتر از سال گذشته این همایش را برگزار می کند. توقع ما این است که در سالهای بعدی حوزه علمیه قم برگزاری این همایش ها را بر عهده بگیرد وگرنه ما باز هم بهتر از گذشته این همایش را اجرا می کنیم.

امین نیا تصریح کرد: امام (ره) در این منشور دو موضوع را بی پرده و صریح مطرح کرده اند و آن معرفی دو گروه و جریان به عنوان دشمن اصلی انقلاب است؛ یکی لیبرال ها و مروجین اسلام امریکایی و دیگری متحجرین. در این منشور امام، اسلام امریکایی را به خوبی تبیین کرده و می گوید: اسلام امریکایی خطری در مقابل اسلام ناب محمدی(ص) است و بی بند و باری نسبت به احکام و مواضع اسلام راستین است.

وی افزود: از جمله کارهای حاشیه ای این همایش برپایی نمایشگاهی از پوسترهای تصویرسازی شده از روحانیون انقلابی جهان اسلام، میزگرد علمی - تخصصی، با حضور کارشناسان داخلی و خارجی و تجلیل از میرزاجوادآقای تهرانی، است که در مقام علمی اگر چه با حضرت امام(ره) اختلاف داشتند اما از نظر عقیده و مکتبی همراه و هم رأی امام(ره) هستند.

بسیاری از حقایق انقلاب بازگو نشده اند

نادر طالب زاده هم در این نشست گفت: فیلمسازان منتقد و متعهد نقش مهمی در افشاگری جریانهای منحرف مذهبی و دینی دارند. شاید هیچ کس حرف امام در مورد اسلام امریکایی که توسط عربستان و وهابیون در جهان تبلیغ می شود را نفهمید اما امروز با پیدایش گروه های تکفیری و داعش همگان به این حرف امام رسیده اند. باید به بعد رسانه ای این همایش توجه زیادی کرد. زبان فیلم و سینما و فضای مجازی بسیار بیشتر از کتاب و مطبوعا ت مخاطب دارند و تأثیر گذاری آنها بیشتر از کتاب و مقاله و نشریات است. بسیاری از حقایق انقلاب بازگو نشده اند برای مثال اولین مصاحبه رسانه ای امام(ره) در اول انقلاب در سالن آمفی تاتر مدرسه علوی هیچ وقت پخش نشد. در آن روز خبرنگاری از امام(ره) پرسید آیا شما اگر مجبور شوید حکم جهاد می دهید و امام(ره) پاسخ داد بله اگر لازم شود حکم جهاد می دهم. این صحبت اما سرتیتر بسیاری از روزنامه های غربی شد. بعدها ما فهمیدیم که دشمنان در فکرتوطئه های براندازی و کودتا برای ساقط کردن نظام بودند که از ترس حکم جهاد دادن امام همه آنها خنثی شدند.

در ادامه موضوعات پیش‌بینی شده در این همایش به این شرح اعلام شد: «تحجرگرایی و لیبرالیزم؛ آفت جهان اسلام»، «سکولاریزم؛ میوه اسلام آمریکایی»، «تفرقه‌افکنان شیعه و تفرقه‌افکنان سنی»، «اسلام آمریکایی و لیبرالیزم درون دینی»، «تاریخچه نفوذ و نمونه‌های آن در تاریخ جهان و اسلام»، «جنگ‌های مذهبی اول و دوم»، «خطر نفوذ و نفوذپذیران در بدنه مذهبی جامعه»، «نشانه‌های شیعه پویا و شیعه منفعل»، «صدور انقلاب اسلامی و گسترش اسلام ناب»، «نقش وحدت و اخوت مسلمین در شکل‌گیری امت واحده اسلامی»، «پیش به سوی جهانی سازی اسلام ناب محمدی (ص)» و «همه با هم در برابر تفرقه افکنی‌های مذهبی».