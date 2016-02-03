پس از این هیچ انتقال آبی از کارون صورت نخواهد گرفت

به گزارش مهر، احمد سیاحی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در همایش بررسی مسائل شهرسازی خوزستان با اشاره به موضوع انتقال آب كارون عنوان كرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و مصوبات شورای آب، از این پس هیچ گونه انتقال آبی از سرشاخه های كارون انجام نخواهد گرفت. انتقال آب شرب نیز در شرایط خاص امكان پذیر است.

وی افزود: در صورتی چنین برنامه هایی زودتر انجام می گرفت در این زمان رودخانه كارون متحمل خسارت فراوان نمی شد.

سیاحی تصریح كرد: در این زمان، مطالعات ویژه موسسه آب دانشگاه تهران در خصوص سد گتوند انجام گرفته است ولی هنوز راه حل نهایی در این خصوص ارائه نشده است. در اسفند ماه سال جاری یك پنل تخصصی به منظور حل مشكل شوری آب این سد با حضور متخصصان از كشورهای ایتالیا و كانادا برگزار خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری خوزستان گفت: الزامات استان در خصوص راه حل نهایی سد گتوند این است كه اجازه ندهیم شوری آب به مناطق پائین دست برود و هر راهكار ارائه شده نیز باید مجوزهای لازم زیست محیطی را در اختیار داشته باشد.

وی عنوان كرد: به منظور ارتقای كیفیت آب رودخانه كارون، هشت هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان اعتبار در راستای انتقال آب زه كش ها به پائین دست این رودخانه و چهار هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان نیز برای حل مشكل فاضلاب شهری و روستایی با محوریت شهرهای ساحلی تخصیص یافته است.

سیاحی با بیان اینكه برای حل مسئله ریزگردها هنوز هم دغدغه داریم، گفت: هفته گذشته پدیده گرد و غبار با غلطت ٢١ برابر حد مجاز در شهر اهواز رخ داد. متاسفانه در این زمینه تنها ۱۰ درصد اعتبارات تخصیص یافته محقق شد.

معاون عمرانی استانداری خوزستان افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته طرح مالچ پاشی در مناطقی كه منبع داخلی این پدیده محسوب می شود در حال انجام گرفتن است.

وی گفت: وضعیت آسفالت خوزستان بسیار نگران كننده است. در برخی مناطق بر روی مانع ترافیكی پلاستیكی و نخاله های ساختمانی آسفالت انجام می گیرد، این مسئله جای تاسف دارد.

سیاحی همچنین با اشاره انتخابات پیش رو عنوان كرد: هیچ كدام از شهرداران حق استفاده از اموال و املاك دولتی را به منظور حمایت از یك كاندید خاص را ندارند.

معاون عمرانی استانداری خوزستان با بیان اینكه تعیین حریم شهرها یكی از مشكلات اساسی در استان محسوب می شود، گفت: این مسئله تنها به دلیل مشكلات ایجاد شده در بحث ارزش افزوده برای مسئولان حائز اهمیت است.