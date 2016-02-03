مازاد مسکن مهر بدون شرایط واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، مقرر گردید تا مازاد مسکن مهر در برخی از مناطق کشور بدون در نظر گرفتن شرایطی نظیر فاقدین مسکن، متأهل یا سرپرست خانوار و دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، به متقاضیان واگذار گردد.

دولت با توجه به سرانه مصرف بالای انرژی گاز و برق در بخش‌های خانگی، تجاری و عمومی و با هدف حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را به تصویب رساند.

در خصوص مفاد این آیین نامه می‌توان به نحوه تعیین نرخ پایه برای خرید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر، نحوه محاسبه ضرایب تعدیل و ارزش سوخت صرفه‌جویی شده و نحوه تعامل و تفویض اختیار وزارت نیرو با سازمان‌های تابعه درباره خرید برق و انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد.

هیأت وزیران در ادامه با اصلاح تصویب‌نامه موضوع اختصاص اعتبار برای احداث و تکمیل فاضلاب با اولویت برخی از شهرهای جدید و تصفیه‌خانه پروژه‌های مسکن مهر موافقت کرد. براین اساس ، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد که از این میزان اعتبار مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال سهم بخش برق و سه هزار و پانصد میلیارد ریال سهم بخش آب و فاضلاب با اولویت تکمیل شبکه تصفیه خانه و تأسیسات فاضلاب شهرهای جدید پردیس، گلبهار، هشتگرد، صدرا، پرند و سهند و پروژه‌های مسکن مهر شهرهای جیرفت، پیامبر اعظم (ص) بندرعباس، لپویی، ولیعصر خوی، گلمان ارومیه، صفادشت، مهرآباد رودهن و مهرگان خواهد بود.

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه از سوی هیأت وزیران اصلاح گردید. بر اساس اصلاح انجام شده در آیین نامه مذکور، فرهنگستان زبان و ادب فارسی موظف است با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به منظور زمینه‌سازی برای اجرای قانون و این آیین‌نامه حداکثر تا سه سال واژه‌های بیگانه‌ای را که در آن سازمان‌های اجرایی و واحدهای وابسته به آن به کار می‌رود به معادل فارسی تبدیل کنند.

دولت به دلیل حجم بسیار زیاد تولید پسماندهای صنعتی و بویژه پزشکی و در راستای کاهش بار آلایندگی این پسماندها، به وزارت صنعت، معدن و محیط زیست اجازه داد با رعایت مواد قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ حریم شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، نسبت به صدور مجوز احداث سایت دفع پسماندهای پزشکی و صنعتی در محدوده یکصد و بیست کیلومتری تهران اقدام نماید.

موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده، موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح و به تصویب هیأت وزیران رسید.

اصلاح یکی از مواد آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز از دیگر مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران بود. بر اساس اصلاح آیین نامه یاد شده، مدت اعتبارات و بروات اسنادی، ثبت سفارش و تمدید آنها برای کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخشی کشاورزان در وزارت جهاد کشاورزی توسط این وزارتخانه تعیین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.