به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان، مدیرکل این اداره با اعلام افتتاح نخستین‌کارخانه تولید‌ خمیر کاغذ از ضایعات برنج و نیشکر در گیلان اظهار کرد: در تلاش هستیم تا فعالیت شرکت های دانش بنیان در راستای ایجاد ارزش افزوده در حوزه صنایع تبدیلی ضایعات کشاورزی در استان را بیش از پیش توسعه دهیم.

علی منتظری افزود: شرکت فناوران یکتا خزر اولین تولید کننده خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی است.

وی گفت: با توجه به ظرفیت های بخش کشاورزی در استان، یکی از محورهای توسعه صنعتی در گیلان برنامه ریزی و بهره گیری از این ظرفیت ها در راستای توسعه صنایع تبدیلی و ضایعات کشاورزی است که در این زمینه براساس برنامه راهبردی توسعه صنعتی استان، مطالعات مفصلی برای تدوین برنامه های لازم برای استفاده از این پتانسیل ها در حال انجام است.

منتظری تصریح کرد: توسعه صنایع سلولزی و افزایش تولید محصولاتی نظیر ام. دی. اف و سایر محصولات چوبی نیز در همین راستا است و با توجه به تاثیر این صنعت در رونق هرچه بیشتر زراعت چوب، امیدواریم شاهد توسعه روز افزون صنایع تبدیلی در استان باشیم.

وی با اشاره به استقبال سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از تمامی سرمایه گذاران در صنایع تبدیلی گفت: حمایت از توسعه اینگونه صنایع به دلیل اهمیت و تاثیر آن در اقتصاد استان در دستور کار ما قرار دارد.

تولید خمیر کاغذ از ضایعات کاه و کلش و تفاله نیشکر علاوه بر جلوگیری از قطع درختان و حفظ منابع طبیعی و جنگل ها سبب ایجاد ارزش افزوده بالا در صنعت می شود.